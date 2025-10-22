‘Supervivientes All Stars’ compromete a Jessica Bueno con un chantaje inadmisible

Jessica Bueno está demostrando en Honduras que es toda una superviviente. La modelo sevillana encara la recta final de Supervivientes All Stars tras permanecer más de mes y medio en el reality de Telecinco. En la última emisión de Tierra de nadie ha llegado la temida Mesa de las tentaciones con unas propuestas a los concursantes que han desatado la ira de los seguidores del programa en las redes sociales. Una de los chantajes más crueles ha tenido como protagonista a Jessica Bueno.

Laura Madrueño, la presentadora del reality, le ha ofrecido a Jessica hablar con sus hijos si se rapaba la cabeza al cero después de 50 días sin mantener contacto con ellos. Aunque en un principio aceptaba cortarse 25 centímetros de su melena a cambio de una hamburguesa y un arroz con leche, la sevillana no ha aceptado la propuesta del programa entre lágrimas y desolación.

“Estoy loca, mi pelo es muy sagrado para mí, es mucho. Dios mío, me voy a ir de aquí feísima, ya voy llena de picaduras y ahora llena de trasquilones… Mis hijos no me van a reconocer”, se ha lamentado después de cortarse la melena.

La escena que ha provocado la ira de la audiencia llegaba unos minutos más tarde. Laura Madrueño le formulaba una nueva propuesta. “Vas a poder hablar y ver a tus hijos, mañana, durante 10 minutos, a cambio de raparte”. Jessica no ha podido reprimir las lágrimas completamente rota de dolor. “No, no, no. No puedo. Jope, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué?”, se preguntaba. La que fuera pareja de Kiko Rivera optaba por rechazar la propuesta. “Yo a mis hijos les adoro, pero sé que ellos van a entender que no me rape el pelo. No puedo”, expresaba visiblemente afectada.

Las redes sociales han clamado ante la crueldad del chantaje que el programa le ha planteado a Jessica. “Esto que le están haciendo es una cerdada” o “Una cosa es jugar con el hambre y otra muy distinta jugar con los hijos de alguien” son dos de los comentarios más contundentes contra el formato de Telecinco.