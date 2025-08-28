Un soltero granadino intenta ligar con la camarera de ‘First Dates’

Francisco José, el soltero de Granada, que ha intentado ligar con una de las camareras de 'First Dates'.

First Dates, ya instalado en el access prime time de Telecinco, sigue regalando grandes momentos a la audiencia. En la última entrega, Laura Boado ha recibido a Francisco José, un soltero granadino que venía dispuesto a conocer a la exconcursante de La isla de las tentaciones. Francisco José ha tenido un encuentro con Raquel, con la que no ha habido feeling desde el principio, ya que él tenía claro cuál era su objetivo.

En el momento en el que se disponía a ir a la mesa pregunto en la barra por Laura Boado. “Me llama la atención. La veo súper elegante, amable, simpatiquísima”, ha comentado Francisco José sin pelos en la lengua. Durante la cita, la falta de química con Raquel era más que evidente. “Es imposible hablar con él, lo único que me ha quedado claro son sus alergias”, ha declarado la soltera.

La cena ha terminado siendo un auténtico desastre para Francisco José y Raquel, que han sido incapaces de mantener una conversación fluida en el restaurante del amor.

El momento en el que Francisco José se declara a Laura Boado. / MEDIASET

Pero quedaba la traca final. Francisco José no se iba a ir para Granada sin despedirse de Laura Boado, el principal motivo de su visita a First Dates, tal y como ha reconocido. “¿Cuándo te vienes para Granada? Dame un papel y te apunto mi número de teléfono”, le ha dicho delante de Raquel. “¿Perdona? Que apunte, que apunte. Tampoco me importa”, ha expresado la soltera con cara de incredulidad. Antes de marcharse, Francisco José se ha declarado a la camarera del programa. “Yo te quería a ti”.