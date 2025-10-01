Silvia Jato: de pionera en ‘Pasapalabra’ al ostracismo televisivo

Silvia Jato ha reaparecido en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha realizado un balance de su etapa en Pasapalabra. La que fuera Miss España con tan solo 17 años fue la primera presentadora de Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión. Silvia Jato estudió Ciencias Económicas y Empresariales porque su objetivo era ser Inspectora de Hacienda, pero finalmente se labró un exitoso camino en la televisión de comienzos de siglo.

Pasapalabra, como cualquier otro programa, necesitó de un periodo de adaptación, una circunstancia que podría haber jugado una mala pasada en la televisión actual marcada por las prisas y la poca paciencia. Empezó siendo un concurso para rellenar el verano sin grandes expectativas de éxito. “Pasapalabra empezó como un formato para el verano y para sustituir Alta tensión. Era como un relleno del veranito y encima no levantábamos cabeza”, ha recordado en un ambiente cómplice junto a Sonsoles Ónega.

Una vez pasado el verano, Silvia Jato contó con libertad para darle su toque personal a Pasapalabra. “Hasta que en septiembre me dejaron a mí libertad para entender lo que yo creía que tenía que ser el concurso. Me quité el pinganillo y esa segunda vuelta la hice rápida. Yo quería dar el bote e irme a mi casa contenta”, ha comentado.

Silvia Jato no se imaginaba el éxito posterior de un formato que continúa reuniendo a cerca de dos millones de personas todas las tardes frente al televisor. “Fue el primer bote, que eran como 8 millones de pesetas. Al director le encantó la rapidez de la segunda vuelta y me pidió que siguiera. El programa se convirtió en un auténtico referente e incluso la palabra se decía en el Congreso de los Diputados”, ha destacado.

El programa ha pasado por varias manos durante su permanencia en la televisión, aunque Silvia Jato sigue siendo la única mujer que lo ha presentado. “No sé por qué. Tampoco hay tanta mujer ahora haciendo concursos. No las hay. Y antes éramos casi todo mujeres. Estábamos copando el mundo del concurso, pero ahora ya no”, ha concluido.