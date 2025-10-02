"Es algo más serio", Carme Chaparro pide prudencia ante su operación quirúrgica

"No es el síndrome de Ménière, es algo más serio", ha revelado la periodista Carme Chaparro a este periódico en plena entrevista sobre su nuevo libro que acaba de lanzar, Venganza, que edita Espasa, sobre la saga protagonizada por el forensa Santi Munárriz. La periodista, presentadora de informativos en Mediaset España, está atendiendo a los medios desde su domicilio, convaleciente de fuertes dolores y pitidos, por lo que desde hace meses no puede prácticamente moverse de la cama.

Promocionar Venganza le está dando nuevos ánimos en esta recuperación. "Me da la vida", reconoce al estar en plena divulgación de su obra literaria y estar en contacto a diario con periodistas para hablar de su trabajo y de sus próximos proyextos. Medio descansando, medio en promoción, reconoce.

El síndrome de Ménière del que informó la propia comunicadora, que nunca ha tenido problemas en hablar de su salud, está localizado en el oído, pero la dolencia de la que están analizando en la clínica madrileña donde está siendo tratada va más allá de esa ubicando orgánica concreta. "Yo soy muy positiva, estamos con los médicos a ver cómo será esa intervención", revela Chaparro al Grupo Joly. La periodista no quiere más especulaciones ni titulares sensacionalistas innecesarios. Está a la espera de una operación, preocupada y esperanzada, pero sin poder decir mucho más para no acrecentar más comentarios. "La doctora me ha explicado que ya sabemos el barrio donde está la enfermedad pero vamos a buscar la habitación", compara con humor didáctico.

Su reconocimiento al personal sanitario que la está atendiendo es inmenso. Está en manos de ellos a la espera de una determinación definitiva. MIentras, desea volver a su trabajo diario y a poder desarrollar su labor como novelista como esta Venganza le reclama.

Por ahora sobre la dolencia que le tiene apartada del plató desea tener una actitud prudente y discreta. Cuando sea el momento está deseando compartir su experiencia par que otros enfermos puedan tener su referencia y ejemplo. Diez meses despues ve en el horizonte una posible solución a las molestias continuas que Carme Chaparro sufre. En todo momento cuenta con el respaldo de su marido, el realizador Bernabé Domínguez, y de sus dos pequeñas.