Sandra Barneda, devastada por la muerte de un sobrino

La presentdora y novelista Sandra Barneda es uno de los rostros principales de Mediaset España, conductora de sus realities, como La isla de las tentaciones y, actualmente, en la noche de los domingos, Supervivientes All Stars. Carismática y abierta a la diversidad, declarándose homosexual desde hace muchos años, la periodista se ha reencontrado en el plató de dicho programa con su segunda ex, Nagore Robles.

Barneda ha sido siempre sincera con sus vivencias y ha hablado de sus hitos personales, incluyendo su batalla contra la ansiedad. Hace casi un año, en noviembre de 2024, la vida le reservaba el desafío de enfrentarse a la muerte de un querido sobrino, Neo, que solo tenía 20 años. Aunque los detalles de su fallecimiento, un adiós repentino que la familia ha guardado con discreción, no han trascendido públicamente, el impacto, como es lógico, fue y devastador. La presentadora, que no tiene hijos de sus dos matrimonios, estaba volcada en su familia y Neo, hijo de su hermana mayor, fue descrito por ella misma como su "persona favorita". Su fallecimiento le sumió en una gran consternación de la que ha salido adelante por su labor pública en la pantalla.

La reflexión y dolor por su pérdida lo transmitió Barneda en el programa Universo Calleja, con Jesús Calleja. Ante el aventurero leonés se derrumbó. "Es una hostia tan grande, tan bestia... con cualquier pérdida. Pero una persona de 20 años, con toda la vida por delante, es muy complicado. Creo que es la hostia más grande de mi vida", reconocía.

La muerte de su sobrino la sintió como un auténtica madre. "Yo no me puedo comparar con el dolor de una madre que ha perdido a su hijo" pero entiende perfectamente el pesar que sufre su hermana. A Neo lo sentía como hijo. Y lo más duro fue levantarse de ese revés. En febrero de este año durante la gala de los GenZ Awards que presentó Sandra con Xuso Jones, se emocionó con el recuerdo. "Llevo toda la noche pensando en un GenZ, que es mi persona favorita y que perdí este mes de noviembre... Va por ti", fue su dedicatoria.

Casi un año después, hace unos días, la periodista catalana ha recordado a Neo. "Hace un tiempo, que a pesar de los golpes de la vida, decidí mirar la cara buena de la vida. Soltar enfados, rabia, ira... y mirar abrazos, verdad, vulnerabilidad y amor como mi guía de vida... y aunque la tristeza me acompaña... me permito sonreír y decir todo lo que amo cada día", recordando así a su sobrino. "Tu ausencia nos sigue arañando, pero celebramos contigo la vida. Hablándote allí donde estés... Te amamos en alto, juntos, unidos por la estela de amor que sigue recorriéndonos". En esta carta abierta a Neo, Barneda abraza el vacío de su pérdida como motor de crecimiento: "Sigo en el camino de crecer, aprender y comunicar. Sigue alumbrándonos", ha pedido a su sobrino allá donde esté.