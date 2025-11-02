RTVE no responde, por ahora

Parece que TVE ha cancelado el programa RTVE responde, que se emitía con una regularidad mensual los últimos domingos de cada mes. Nos parece una gran pérdida que nunca debía llevarse a cabo. Porque el programa de la Defensora de la Audiencia es el cordón umbilical que une a la Corporación con los espectadores. Hasta el momento han desempeñado el cargo de la defensoría Elena Sánchez Caballero, Ángel Nodal, María Escario y Rosa Molló. Justamente cuando han nombrado a la quinta persona que iba a desempeñar ese ejercicio, Beatriz Ariño, alguien ha decidido que era mejor que la defensora trabaje desde la oficina, pero que no dé la cara en el formato mensual al que aludimos.

Esta ausencia nos crea un vacío. RTVE responde siempre aportó conocimientos acerca de cómo funcionan los entresijos de la radio, la televisión y la web de TVE. Información muy relevante que podíamos escuchar de primera mano por parte de los distintos responsables de los departamentos, que mes a mes daban la cara ante las cámaras pormenorizando explicaciones acerca de las cuestiones más demandadas por la audiencia.

¿Era incómodo? En absoluto, por cuando cualquier responsable de un programa de televisión o de radio debería estar encantado de recibir un feedback por parte de los espectadores u oyentes. En cuanto a los responsables y a la cúpula directiva, va en sueldo estar sometidos a un control y ofrecer las explicaciones pertinentes acerca de los asuntos que conciernen a la televisión y a la radio públicas.

Con esta posible desaparición de RTVE responde, después de una década en emisión, perdemos mucho. Ya notamos el hueco los últimos domingos de cada mes. Además, con lo buena comunicadora que es Beatriz Ariño podría llevar a cabo un formato sensacional.