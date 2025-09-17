Rosa, la concursante de 'Pasapalabra', ha rozado el bote, ¿qué palabra le ha privado de 2,1 millones?

Rosa Rodríguez se ha convertido en una de las grandes concursantes de Pasapalabra en su cuarto de siglo de historia en la televisión en Espña. Originaria de La Coruña y raíces argentinas que le aportan su carácter desde que muy pequeña llegara a nuestro país, ha conquistado a todos por su seriedad y sonrisa que la convierten en una participante seguida y querida. Admirada por su amplia cultura general, como su compañero de 209 duelos hasta el momento, Manu Pascual.

La gallega es la primera mujer en superar 200 tardes en Pasapalabra y ya ha acumulado más de 104.400 euros en premios además de que cada tarde está acariciando los más de 2 millones de bote. En este martes Rosa ha estado a punto de conseguirlo y conquistar la epopeya.

El madrileño Manu Pascual, que lleva 327 tardes, ya ha estado en varias ocasiones al filo dell bote pero Ana parecía alcanzar la meta ayer tras sus más de 200 duelos con su rival, superando las tardes de pugna entre Orestes Barbero y Rafa Castaño, último ganador del premio máximo y ahora en el juego del sillón, Agárrate al sillón, en Telecinco.

Rosa por tanto se quedó a una respuesta del gran premio que alcanzaba los 2.128.000 euros y que ya se acerca a los 2.272.000 euros que se llevó Rafa Castaño en 2023.

La concursante disponía de 149 segundos acumulados durante las pruebas de la entrega de ayer, sumados en el equipo azul con Juanra Bonet y Lucía Guerrero. Tras las dos primeras definiciones Rosa tuvo un empujón de 12 definiciones correctas llegando a la primera vuelta al rosco con 21 respuestas y 34 segundos. Manu se quedó en 22 respuestas. Rosa, que empataba a 22, acertó en el arreón final con las letras J y G tras pasar en cuatro ocasiones seguidas. Con 24 segundos dijo "jaba" como mancha oscura en la piel con la que nacen algunos niños"

La definición decisiva era con la equis, X: "Nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada". Rosa respondió "Nexus", con la intriga de todo el plató con el silencio de Roberto Leal. La respuesta correcta era "PleiX". A punto de conseguir un bote que hubiera sido una apoteosis

Con más de 200 programas Rosa sigue en la brecha y Manu, con la lucha por la silla azul de nuevo para este miércoles, suma ya más de 327 tardes.