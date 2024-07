El regreso de 'Torrente' no está tan próximo, Santiago Segura se desmiente a sí mismo

Santiago Segura se desmiente a sí mismo. El execrable José Luis Torrente regresará a los cines, pero no el próximo año como anunció.Ya verá el siempre certero cineasta (en lo comercial) cuando toca volver con un personaje que la propia actualidad ha rebasado como emblema de la extrema derecha. Esa sexta entrega se llamará Torrente presidente, pero el ambiente actual obliga a posponer esa continuación del barrigudo pseudo policía. Por ahora está más a gusto con su familia ficticia, con la implicación de sus propias hijas, que hoy viernes entrega Padre no hay más que uno 4. El papá guay de Segura está ya a una ración navideña o estival de igual a Torrente.

"Dije el año que viene por decir, pero no es verdad", reconoce el director y también jurado de Tu cara me suena tras haber anunciado el proyecto en El Hormiguero a preguntas de Pablo Motos. DEsde hace dos años y medio ha comenzado a trazar cómo sería la nueva remesa de Torrente, pero todavía tiene ese guion "cogido con hilos". No hay prisa cuando Padre no hay más que uno funciona también como la película española más taquillera del año. El humor grueso de la saga policial obliga al autor a plantear cómo continuará con unas redes sociales con la piel tan fina. Un personaje tan machista, homófobo, reaccionario, racista, aunque sea ficción, debe calcular cómo cae en el futuro próximo.

Santiago Segura como Torrente.

Lo que tiene claro Segura es que será un éxito cuando Torrente aparezca con algo nuevo en la pantalla. "Volverá porque la gente tiene ganas y me lo está pidiendo", reconocel, pero también mucho público joven que le ha descubierto con sus comedias familiares se puede ver sacudido con otra entrega del policía callejero si sigue los rieles de las cinco entregas antecesoras. Segura reconoce que su personaje no puede cambiar y ha de seguir teniendo ese cúmulo de defectos y excesos que lo convierten en un retrato esperpéntico de la sociedad. Fascina igual que causa rechazo.

Torrente presidente por ahora no llegará en 2025 sino más adelante, más de un decenio después de Torrente 5: Operación Eurovegas, que llegó en 2015.

La primera película del personaje se estrenó en 1998, Torrente : El brazo tonto de la ley que continuó con Torrente 2: Misión en Marbella, en 2001; Torrente 3: El protector, 2005; Torrente 4: Crisis Letal, 2011; y la mencionada Torrente 5 Operación Eurovegas. Entre todas llegaron a recaudar casi 100 millones de euros, un hito en el cine español.