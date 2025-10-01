¿Qué recuerdas de la serie 'Rebelde'? Ahora tienes este canal temático gratis

Como un guiño nostálgico a la generación que creció entre dramas adolescentes y ritmos pop irresistibles a principios de este siglo, la plataforma gratuita on line Runtime anuncia el lanzamiento desde hoy de un canal exclusivo dedicado a Rebelde, la telenovela mexicana producida por Televisa que irrumpió en España en 2005 como un huracán cultural a imitación de la Rebelde Way argentina.

Rebelde fusionó amoríos, rivalidades y sueños musicales en el internado Elite Way School y no solo cautivó a millones de jóvenes con sus 440 episodios repartidos en dos temporadas, sino que catapultó a sus protagonistas al estrellato global como el grupo RBD, vendiendo cerca de 15 millones de discos y cosechando ocho Billboard Latinos.

La plataforma Runtime opta por el modelo FAST, gratuito, accesible vía internet y sostenido por publicidad, para revivir esta franquicia que emitió Antena 3 y que marcó a la generación que ya roza, o ha superado, la treintena, convirtiéndola en el eje de una programación 24 horas en un canal temático. Promete maratones de fin de semana y episodios diarios, ideal para quienes buscan reconectar con aquellas sensaciones de su juventud o introducirla a las nuevas generaciones de espectadores.

El canal Rebelde estará disponible inicialmente en la web y app de Runtime en España, así como en plataformas integradas como Samsung TV Plus, LG Channels, Xiaomi TV y TCL Channel, con planes de expansión a otros operadores en fases posteriores, como señalaba hace unos días Pablo Romero, director general de Runtime.

Esta iniciativa sigue la estela del canal temático de Águila Roja, reforzando la estrategia de esta plataforma por rescatar joyas televisivas. Rebelde no figura baactualmente en ningún servicio de streaming mayoritario. “Queremos democratizar el acceso a contenidos que han hecho historia, ofreciendo una experiencia inmersiva y gratuita”, expresa la dirección de Runtime. El serial sigue seis estudiantes dispares encarnados por Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez.

Más que una mera telenovela, Rebelde –estrenada en octubre de 2004 en México y emitida en España por Antena 3– representó una revolución en el género juvenil, revitalizando el formato de las telenovelas con toques de intriga escolar y empoderamiento musical. Su impacto en España fue arrollador: generó tendencias en moda (las faldas plisadas y camisetas rockeras de Roberta se convirtieron en uniformes generacionales) y música, con RBD agotando entradas en giras por el país, culminando en su concierto de despedida en Madrid en 2008.

El fenómeno se extendió como un movimiento cultural, influyendo en la cultura pop ibérica y latina, donde la gira de reunión Soy Rebelde Tour de 2023 se posicionó como la tercera producción musical más taquillera del año a nivel mundial, recaudando millones y reavivando la fiebre entre millennials y Gen Z.

En un contexto donde las plataformas compiten por la atención efímera, este canal no solo honra un legado de seis álbumes de estudio y tres en directo, sino que invita a reflexionar sobre cómo una serie mexicana unió continentes, desde los Balcanes hasta la Península Ibérica, demostrando el perdurable atractivo de historias que capturan la efervescencia de la adolescencia.

Con este estreno, Runtime no solo llena un vacío en la oferta gratuita, sino que reafirma su rol como custodio de la memoria televisiva hispana, apostando por franquicias que, como Rebelde, siguen resonando en playlists de Spotify y debates sobre empoderamiento juvenil. Para los fans, el 1 de octubre marca el retorno de un himno generacional: accesible, sin suscripciones y listo para ser binge-watcheado en cualquier dispositivo. En palabras de sus creadores, es una invitación a “rebelarse contra el olvido”, un recordatorio de que algunas melodías –y pasiones– nunca dejan de sonar.