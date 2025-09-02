Así ha recordado 'El Hormiguero' a Marta Jiménez, la Mujer Adrenalina, fallecida en accidente

Los acontecimientos se han sumado este lunes en el regreso de El Hormiguero y ante su temporada número 20 recién iniciada así. Motos contaba de invitado a Bertín Osborne, que entraba en acción cuando en TVE se entrevistaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo espacio con Pepa Bueno superó los diez minutos sobre el horario previsto de finalización, concluyendo a las 21.20. El cantante y presentador relató su experiencia en Tu cara me suena y habló de su portada en ¡Hola! posando con el hijo fruto de su relación con Gabriela Guillén.

Además de la película con los famosos de la pasada temporada, el equipo de El Hormiguero tenía previsto un espectáculo con 400 drones iluminando la madrileña calle Alcalá, un momento realmente espectacular y para finalizar la noche el programa de Antena 3 reservaba un homenaje a una fallecida colaboradora, la deportista extrema Marta Jiménez que en sus desafíos en este formato diario aparecía como la Mujer Adrenalina. El Hormiguero, que le dedicó el programa ella, seleccionó algunos de los momentos protagonizado por Marta, que murió trágicamente el pasado 13 de julio, apenas iniciadas las vacaciones de sus compañeros televisivos. "Hasta siempre" fue el lema de su tributo junto al deseo de Pablo Motos de que "siga volando" tras haber encontrado la muerte haciendo el deporte que más le gustaba.

La malograda deportista Marta Jiménez en una foto compartida en redes

El pasado 14 de julio, al conocer su muerte, Motos ya había expresado este mensaje en redes: “Se nos ha ido Marta. La mujer adrenalina. Ha perdido la vida haciendo lo que más amaba. Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible", homenaje que ha repetido de cara al público en la pantalla de casa en este lunes. Entre otras pruebas realizadas meses atrás Marta hacía un salto de puenting llenando una taza de agua tomada de una piscina.

La deportista madrileña murió a los 34 años. Se sumó a El Hormiguero en la temporada 18, en 2023. Cautivó a la audiencia con retos de alto riesgo, como un salto base desde una grúa a 60 metros de altura. Se trasladó al Pirineo de Huesca donde encontró la muerte mientras practicaba Salto Base en Punta Calva, en el valle de Chistau, al no desprenderse el paracaídas que amortiguaba su descenso.

En este lunes la emoción se ha revivido por la malograda aventurera.