Las reacciones dispares de Andy y Lucas en su última canción sobre el escenario

El dúo Andy y Lucas ha dicho adiós definitivamente en el escenario y ya no se les verá juntos. Tampoco estaban el uno junto al otro en la última canción, Tanto la quería, para despedirse del público congrega en Madrd este viernes. El Palacio Vistalegre fue el telón de esta última actuación conjunto de la pareja musical gaditana que ha tenido más de dos decenios de canciones, éxito y un declive final en el que se ha unido el estado de salud de Lucas y la tensión cada vez más incómoda entre ambos.

Esa mala relación latente entre los dos componentes del barrio gaditano de La Laguna ha quedado reflejada en esa despedida que cada uno hizo por separado en su última interpretación. Mientras Lucas se muestra exultante, saltando entre compañeros del equipo, despidiéndose del público en la zona avanzada de la tarima, Andy se hallaba en el otro lateral de la escena, emocionado y casi sin poder cantar, arropado casi en solitario por otro miembro del equipo.

Para los espectadores, que estaban al tanto de cómo era esta intervención conjunta de la última noche, no pasó desaparecibida esa distancia escenificada realmente en la última actuación.

Este vídeo se ha convertido en viral, Andy y Lucas juntos pero no unidos, distantes en su adiós, cada uno por su lado, con reacciones diferentes.

En torno a los ocho mil pespectadores estuvieron presentes en este último concierto de Andy y Lucas, con seguidores procedentes de toda España para asistir a este cierre de telón para el dúo que después de 22 años se despide y se separa. Andrés Morales ya ha anunciado que iniciará una carrera en solitario, como era su deseo desde que Lucas le comentara que debían parar por su estado de su salud. Su compañero, que se había convertido en director de la pareja junto a su novia, ya anunció hace dos años que tenía que cerrar etapa por sus dificultades de respiración. La operación nasal para mejorar esa calidad de vida se ha convertido en un motivo añadido de pesar en el cantante. Tras esta separación Lucas también emprenderá proyectos en solitarios, entre ellos seguir componiendo como hacía con la mayoría de intepretaciones del dúo.

A raíz de lo vivido en las últimas semanas, Lucas detalló que se había hecho cargo de la dirección del dúo ya que su compañero era "un indisciplinado". Él y su pareja sentimental, María José ("Mari Jose", la llama el equipo), se encargaban de las actuaciones y de pagar a todos los miembros de la gira, inclusive al propio Andy, como asalariado. Un vínculo entre ambos exclusivamente profesional que ha dejado atrás el grado de amistad que tenían entre ellos.

En Vistalegre a lo largo de casi tres horas Andy y Lucas recorrieron su nutrida discografía, jalonada con grandes éxitos como Son de amores, con el que se dieron a conocer en 2003, Celos o De qué me vale.

Lucas se emocionó visiblemente en distintas ocasiones de ese último recietal, agradeciendo la acogida del púlbico durante tantos años. Andy fue más escueto en sus palabras de dedicatoria a su familia, amigos y a los centenares de miles de fans que estuvieron con ellos a lo largo de todo este tiempo.

Después de dos años con una gira de despedida la pareja ha dicho adiós definitivamente y en estos momentos es improbable que vuelvan a ser vistos en un escenario en mucho tiempo ante la crispación que ha habido entre ambos en esta recta final.