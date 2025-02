Así es en profundidad Marian Rojas Estapé, la psiquiatra que sorprendió en 'El Hormiguero'

Muchos espectadores no conocían hasta que lo escucharon anoche el término "corteza prefrontal", donde se desarrollan parte de nuestras sensaciones conscientes. Fue uno de los términos más usados en su entrevista en El Hormiguero por Marian Rojas Estapé, la invitada de este martes de Pablo Motos que también habló de la falta de concentración que tenemos por tanta hiperconectividad y la generación excesiva de dopamina, que necesitamos producir para mantener una euforia artificial. Rojas destacó la degradación cognitiva que estamos sufriendo causada por la hiperconectividad. "Nos cuesta prestar atención, concentrarnos, empatizar con las personas y tolerar el dolor, sufrimiento, malestar. Cada vez tenemos peor tolerancia a la frustración. Todo nos molesta", destacó como un problema general la psiquiatra.

El Hormiguero fue lo más visto del día tras el informativo de sobremesa de la propia Antena 3, con casi 2,1 millones de espectadores, 15,6%, Su rival directo, La Revuelta, anotó 1,6 millones, 11,9%. La atención de la noche estaba en las reflexiones y consejos de Rojas Estapé con su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida. La doctora señaló a las redes sociales "como una droga" para los jóvenes especialmente, "generando dopamina que nos hace adictos a la gratificación instantánea", observó. "El cerebro recuerda lo que le excita y lo que le da placer. Nos intoxicamos de dopamina", subrayó Rojas, recordando que "las dos únicas cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo", y que todo lo demás son gratificaciones puntuales que en ocasiones se tornan tóxicas, como las propias drogas. Y alertó sobre los problemas que acarrea la soledad, un mal social galopante.

Marian Rojas Estapé ha sido la primera psiquiatra entrevistada en El Hormiguero en sus 19 años de emisión. Esta profesional médica nació en Madrid el 9 de noviembre de 1983, en el seno de una familia ligada a la psiquiatría. Es hija de Enrique Rojas, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Su madre, Isabel Estapé es notaria. Su formación académica se forjó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, donde se licenció en 2007. Ella misma ha citado un viaje a Camboya que le marcó su actual trayectoria profesional con un proyecto solidario sobre el tráfico de mujeres y la explotación sexual. De esa experiencia surgió el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas.

Esta divulgadora también trabajó en un colegio del barrio neoyorquino del Bronx o en la Unidad de Drogas del Hospital del Mar de Barcelona. Su trabajo de investigación y atención se desarrolla en el Instituto Rojas Estapé y es una de las autoridades más influyentes en el ámbito de la salud mental de nuestro país.

Motos en este martes aludió a que su podcast es uno de los más escuchados en Spotify. Sus manuales y libros de autoayuda tienen millones de ejemplares vendidos y están traducidos a más de 25 idiomas. Entre esas obras figuran Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de 2018, centrado en cómo la actitud y los pensamientos afectan por completo a nuestra vida; Encuentra tu persona vitamina, de 2021, centrado en las relaciones personales (anoche destacó especialmente el beneficio de las relaciones con las personas que realmente queremos) y el actual Recupera tu mente, reconquista tu vida sobre la hiperconectividad y las terapias para hacer una vida más autocontrolada, recomendando "aburrirse", llevarse a la "divagación" para tener un cerebro más sano y unos pensamientos más claros.

Marian está casada desde 2014 con el abogado Jesús Martínez-Cortés. Tienen cuatro hijos y ella menciona constantemente sus experiencias personales para ayudar a sus pacientes y lectores. En su vida hubo un episodio que la marcó, el fallecimiento de su hermano Enrique, cuando tenía sólo dos añitos, ahogado en un piscina. Fue un suceso de mucho dolor que transformó la visión de la vida en su familia. La trágica muerte le marcó a ella y a sus tres hermanas, Cristina, Isabel y Almudena.

"Dice mi padre, mi gran maestro, que para estar bien con alguien lo primero es estar a gusto con uno mismo. No sabemos hacerlo. Nos perturbamos, tenemos ansiedad, nos viene el pasado, los miedos. Al final lo que llamamos felicidad está en conectar con el presente de la mejor manera posible", explicó Rojas. "Si me voy al pasado, me convierto en depresiva; si me voy al futuro, me convierto en una ansiosa. Entonces, ya tenemos a las dos grandes enfermedades del siglo XXI", resumía. La psiquiatra recomienda "rutinas vitamínicas", cuestiones diarias que nos permitan sentirnos mejor, como hacer deporte, tener un tiempo de contemplación fuera de las pantallas, hacer técnicas de respiración y en especial relaciones sanas con los demás, mostrar y hacer efectivo nuestro cariño.