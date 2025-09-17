El presidente de RTVE urge y pide adelantar la decisión de la UER sobre Israel ¿Cuándo se conocerá?

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha justificado la decisón del consejo de administración de la cadena (controlado por el Gobierno y sus socios) y ha recordado que con un país como Israel, que está sometiendo a masacres a la población civil palestina, "no podemos ponernos de perfil". López señala que RTVE es co-organizadora de ese festival, que tiene consideraciones políticas, como las que ha aprovechado Israel en estos dos últimos años. "Es imprescindible para dar un paso al frente sobre lo que está pasando en Gaza", agrega el máximo directivo de la cadena, y que por tanto RTVE, con el respaldo del Gobierno, ha hecho un gesto con ese plante para llamar la atención a otras cadena y poner sobre la mesa la expulsión de Israel, que ya se había pedido meses atrás.

La UER ha respondido a RTVE que está valorando opiniones y escenarios, qué medidas se pueden tomar y cómo pueden afectar al festival de 2026 la marcha de distintas cadenas o la descalificación de Israel.

Es improbable que el organismo expulse a la televisión israelí, KAN, que cuenta con el firme apoyo de países como Alemania e Italia, miembros del Big Five, y de la anfitriona del próximo año, Austria.

López apremia a la UER para que tome la decisión de la permanencia o no de Israel y no someter a las cadenas "al estrés de una votación ajustada" de cara a lo previsto inicialmente de una reunión en diciembre. Desde RTVE se pide que "por el bien de los valores, por el bien del festival" ha de tomarse una decisión. En pocas semanas se podrían despejar todas las dudas y tomar esa determinación. Por ahora son cinco las cadenas que han renunciado a participar en 2026 si está Israel: las cadenas de Irlanda, Islandia, Eslovenia, Países Bajos (que ya tuvo un conflicto en 2024 con la delegación israelí en Malmö y quedó eliminado su participante, Joost Klein) además de España.

Esta sería la primera ausencia de RTVE en Eurovisión desde el año 1961 y López lamenta que estas circunstancias de condenar lo que está perpetrando Israel coincida ante los 70 años del primer festival.

En caso de no participar España tampoco se emitirá por RTVE la edición de 2026, tal como confirmó el consejo de administración tras la votación de este martes en el que nueve votos afirmativos apoyó la medida, ante una abstención y el voto en contra de los cuatro consejeros populares.