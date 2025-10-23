Los premios Radiolé, arte, salero pero sobre todo mucha vocación

Sevilla fue escenario este miércoles, ante 1.500 espectadores en vivo en el Cartuja Center CITE, de la undécima edición de los premios Radiolé. Puso de manifiesto el vibrante presente de la música española, marcada por la pasión, la emoción y el compromiso cultural a través de esta veterana emisora del grupo Prisa Radio.

Presentada por La Húngara y Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial, la noche musical rindió tributo tanot a figuras emblemáticas como emergentes del panorama nacional con distincionespara José Mercé, India Martínez, Pastora Soler, María Peláe, Los Caños, Chambao, LaChispa, Maki y María Artés, Lela Soto Sordera y María Vidal.

La ceremonia, que destacó el rol de Radiolé en la difusión del flamenco y la copla como "marca España", incluyó las actuaciones Antoñito Molina (con Me prometo), Ginés González (Octava maravilla), Yerai Blanco, Ismael González y Alejandro Astola. También se produo la presentación en primicia de Esta es mi vida por La Húngara, que dedicó a su compañero de presentación.

La coriana Pastora Soler emergió como protagonistas al interpretar 30 veces y una versión íntima a piano de Triniá, que conmovió a los presentes. Tras recibir su trofeo Pastora reveló: "Estoy muy feliz porque, con los años, una valora aún más estos momentos y reconocimientos, especialmente cuando vienen de Radiolé. Me emociona que llegue de una casa que siempre ha apoyado lo nuestro, que valora nuestra cultura, nuestra música y que me ha acompañado desde mis comienzos. Y hacerlo aquí, en mi tierra, en Sevilla, junto a Radio Sevilla, que me tendió la mano incluso antes de esos 30 años, lo hace aún más especial", valoró la de Coria.

Foto de familia con los premiados de Radiolé

El jerezano José Mercé, leyenda del flamenco, recogió su galardón de manos de Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, y subrayó: "Si no existiera Radiolé, el flamenco sería otra historia. Es la única radio que se preocupa por la verdadera marca España, que es el flamenco". María Peláe, por su parte, llenó el recinto de pasión con Que digan y celebró su premio: "Cuántas veces utilizamos la palabra 'olé' para referirse a cosas bonitas. Alguien canta bonito y dices 'olé', alguien dice lo que hay que decir y dices 'olé'; te sale bien el potaje y dices 'olé'... Así que, con tantas cosas bonitas que están pasando hoy, recibir este premio es para decir olé". Un discuso muy celebrado

El grupo gaditano Los Caños, tras dos décadas de ausencia, regresaron con fuerza y agradecieron el respaldo incondicional de Radiolé desde su anunciada vuelta: "Cuando uno vuelve después de 20 años y no todos te abren las puertas, es de agradecer tener una radio que desde el minuto uno está apoyando nuestra música. Tenemos mucha ilusión, como si fuéramos tres niños de nuevo intentando despertar esas emociones en muchos de vosotros que crecisteis con nuestras canciones", celebraron.

Una paisana del grupo, LaChispa, triunfadora con Hartita de llorar, vivió su primer galardón con el auditorio a sus pies: "Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi pareja y a todos vosotros por hacer mis sueños realidad. Ya siento Radiolé como mi casa".

Maki y María Artés, duo en alza, resaltaron el vínculo con el público: "El cariño que el público les ha puesto a nuestras canciones. Sin ellos, no somos nadie".La solidaridad irrumpió en la gala de la mano de Pulseras Rosas, con Carla Herrera, su presidenta y fundadora, detallando el apoyo a mujeres con cáncer de mama en situación de vulnerabilidad económica.

Joaquín Hurtado, en un gesto reivindicativo, aplaudió la labor de la ONG y defendió la sanidad pública: "Estamos escuchando noticias que no nos gustan en los últimos tiempos. Quiero aprovechar esta plataforma para decir a quién corresponda que con la salud no se juega. La sanidad pública se defiende".

María Vidal, receptora del primer Premio de Honor de Radiolé dijo que le hacía mucha ilusión el galardón "porque detrás de este premio hay mucho trabajo. Este trofeo no solo es mío, es de toda la gente que me ha apoyado durante toda mi carrera".

Lela Soto Sordera, galardonada con la distinción Temple y Pureza, celebró el diseño del trofeo: "Para mí, es un placer recibir este galardón con forma de corazón. Es un orgullo lo que Radiolé hace por la música".

Chambao o India Martínez redondearon una edición que no solo premió éxitos, sino que reafirmó el poder unificador de la música española, dejando a Sevilla como epicentro de una celebración que trasciende los escenarios y se proyecta hacia futuros horizontes culturales.