'En portada' y la dimensión de la masacre en Gaza

La 2 inicia a las diez de la noche la nueva temporada de los reportajes de fondo En Portada, espacio presentado por Lorenzo Milá. Gaza: expediente genocidio es el trabajo de hoy cuando se producen dos años exactos de los ataques de Hamás, el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la desproporcionada respuesta militar israelí en la Franja de Gaza.

Este documental presenta los hechos para que el espectador tome conciencia crítica de si se trata de una guerra legítima de defensa o una estrategia deliberada para erradicar al pueblo palestino, diera igual el contexto. Este En portada desentraña los hilos de la controversia sobre si la respuesta israelí, donde han muerto ya cerca de 70.000 personas puede considerarse o no genocidio.

El núcleo del reportaje gira en torno al elemento clave para calificar un crimen como genocidio: la intención deliberada de destruir un grupo étnico o nacional, según la Convención de la ONU de 1948. En portada amplifica las voces de expertos y analistas. El programa de La 2 se hace eco las contundentes conclusiones de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos palestinos, quien ha advertido de un “riesgo real de genocidio”. No faltan los informes de B’tselem, la ONG israelí que documenta abusos desde el terreno con testimonios crudos de soldados y civiles, ni la base de datos del historiador Lee Mordechai de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que cataloga patrones de destrucción planificada.

Estas investigaciones, presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, pintan un panorama escalofriante donde la retórica oficial israelí choca con evidencias que sugieren una política de asedio total.

Gaza: expediente genocidio trasciende los números para humanizar el horror: entrecruzando relatos de víctimas israelíes —familias que aún claman por los 250 rehenes secuestrados por Hamás— con los de periodistas y médicos palestinos, convertidos en blancos móviles del ejército y en los últimos guardianes de la memoria en una zona donde el 90% de la población ha sido desplazada. Estos testigos oculares, a menudo operando bajo fuego cruzado, narran no solo la escala de la devastación —con hospitales arrasados y barrios enteros borrados—, sino el costo emocional de una guerra que devora generaciones. El reportaje culmina con un análisis jurídico demoledor: ¿qué implica acusar a un Estado soberano de genocidio, y por qué la justicia internacional , desde La Haya hasta Nueva York, tropieza en sus mecanismos para frenar lo que muchos llaman el crimen supremo contra la humanidad?

Es una llamada urgente a la reflexión. Este documental reclama: en un mundo polarizado, ¿hasta dónde llega el umbral de la impunidad?