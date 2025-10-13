Compras
Comercios abiertos el puente del Pilar

‘Pocoyó’ celebra su 20º aniversario con la llegada de su hermana Bea

La serie infantil, creada por el español Guillermo García Carsí, regresa con las entregas de la sexta temporada y un nuevo personaje

Pocoyó, uno de los españoles más internacionales, cumple años

Pocoyó crece y se convierte en Muchoyó, un adolescente con voz propia

'Pocoyó' da la bienvenida a su hermana Bea en los nuevos episodios.
'Pocoyó' da la bienvenida a su hermana Bea en los nuevos episodios. / RTVE
Juan José Gardón

13 de octubre 2025 - 07:30

Pocoyó celebra el 20º aniversario de su primera emisión y el querido personaje preescolar regresa a Clan con una nueva temporada, que se estrena este lunes 13 de octubre. Coproducida por Animaj y RTVE, este lanzamiento supone un hito importante para una de las marcas infantiles más emblemáticas de España, reafirmando su atractivo perdurable y abriendo un nuevo capítulo con historias frescas, nuevos personajes y un compromiso renovado para deleitar a las familias.

Si bien Pocoyó y sus amigos han estado siempre presentes en los hogares españoles gracias a las reposiciones de episodios clásicos, la marca también se ha mantenido vigente en plataformas como YouTube, donde sigue llegando a millones de familias cada mes. Dirigidos por Guillermo García Carsí, creador original de la serie, que ahora regresa como director y guionista, los nuevos episodios capturan el humor, la ternura y el encanto minimalista que hicieron de Pocoyó un éxito mundial.

La nueva temporada presenta a Bea, la hermana pequeña de Pocoyó: una niña adorable, curiosa y un poco caótica que aporta nueva calidez y energía al grupo. Su llegada añade una nueva dinámica familiar a las historias de Pocoyó.

También te puede interesar

Lo último

stats