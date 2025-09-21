Pilar Gómez y Pilar, así es la amiga tailandesa de Berta en 'Poquita fe'

Pilar Gómez en la presentación de 'Poquita Fe' en el FesTVal de Vitoria

La actriz onubense Pilar Gómez lleva su mismo nombre en el personaje de Poquita Fe donde es la viajada y algo desquiciada amiga de Berta (a cago de Esperanza Pedreño). La comedia encabezada por Raúl Cimas regresa con expectación y su segunda temporada llega este jueves aMovistar Plus +. Pilar Gomez, actriz y guionista, forjada en Centro Andaluz de Teatro, encarnó en los escenarios a Emilia Pardo Bazán y estuvo nomiada a los Goya en 2020 por Adiós. Su monólogo, coescrito con Fernando Soto, Mejorcita de lo mío, también fue reconocido con distintos galardones. Todo ese bagaje se transmite en la inesperada Pilar de Poquita Fe.

–De la primera temporada de Poquita Fe usted está sublime en las escenas con su ex novio, a cargo del jerezano José Manuel Poga, el de Tailandia...

–Poga está en un gran momento y ese novio no aparece en la segunda temporada. Cuando grabamos aquellas escenas lo pasé mal por contenerme la risa. No podía aparecer en el plano a carcajadas, que es lo que me pedía el cuerpo. Tienes que abstraerte ante un torbellino así. Pepelu y Pilar tienen un spin off, por supuesto.

–Cada personaje de esta serie pide un spin off.

–Pepón Motero y Juan Maidagán, los creadores, son muy finos. Hilan cada escena, cada personaje. Son rodajes exigentes, con una cámara. No es quitarse de encima un guion.

–Pilar es el espejo en el que se mira Berta, Esperanza Pedreño.

–Ella es tan apocada que cuando se quiere liberar todos estamos con ella. Nos dan ganas de animarla a que dé un paso y disfrute de la vida.

–La Pilar de la ficción no tiene ataduras.

–En esta segunda temporada aún más. Ella vuelve de Tailandia con mucha ansiedad. Las huidas hacia adelante no suelen funcionar y Pilar aún no se ha enterado. Por eso me gusta este personaje:tiene 50 palos y aún no lo sabe. Se cree que tiene 21 y no se ha enterado de la vida. Le da por el desbarre total.

–Y Berta parece ansiar esa vida que tiene Pilar.

–No es tanto por admiración sino por desquitarse tambien. En la primera temporada Berta y José Ramón vivían una crisis personal, más existencialista, y ahora es más social:no tienen piso, viven con los padres y deben buscarse la vida. Pilar y Berta no se encuentran, pero se necesitan. A Pilar los problemas de Berta no le interesan porque ella siempre está en sus pensamientos.

–Pilar, al menos, se atreve.

–Sí, ella da un paso adelante aunque le salga mal. Es lo que a Berta le gustaría hacer.

–Hacer comedia sin chiste es difícil. ¿Ese callo lo da el teatro?

–La comedia en Poquita Fe está en las situaciones. Nadie pretende ser gracioso. En mi caso yo vivo una crisis grave pero sus decisiones sacan una risa.

–Su generación de intrépretes andaluces hacen reír sin contar chistes.

–Y al principio nos decían que debíamos ocultar el acento. Yo pedí mantenerlo y aquello era una raya en el agua.

–¿Donde la veremos también?

–Tengo un par de apariciones más en series, con La Nena de Paco Cabezas; y en Pura sangre, para Telecinco. Tengo pendiente un texto para La cuarta pared de Madrid de Ruth Rubio, una joven escritora de Huelva, Solar Punk, un texto muy filosófico.