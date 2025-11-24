La pifia garrafal de Juan del Val con la Feria de Abril en 'Vera, una historia de amor'

El ganador del Premio Planeta 2025, Juan del Val, ha concedido decenas de entrevistas desde que se ha alzado con el galardón por su novela, Vera, una historia de amor, ambientada en su mayor parte en Sevilla, entre la alta sociedad a la que pertenece su personaje protagonista, nudo que desata para vivir un tórrido romance con un joven.

El llamado "siempre polémico" contertulio en El Hormiguero, colaborador con su esposa, Nuria Roca, en el programa de los fines de semana de La Sexta La Roca, ha reconocido que en su relato hay un error grave que lamenta porque se dio cuenta cuando ya había enivado el manuscrito a la convocatoria del premio. En la novela la Feria de Abril tiene momentos de relieve, dado el contexto de la novela, y comete una pifia en la noche del alumbrado, la llamada también noche del pescaíto, que tradicionalmente se celebra el lunes en el que arranca la fiesta. En esa noche, cuando todavía la celebración no ha quedado inaugurada con la ilumunación, las mujeres todavía no lucen los trajes de flamenca reservados para la ocasión. Del Val habla en esos pasajes de los vestidos de faralaes que lucen los personajes femeninos cuando no es así, ya que se estrenan en el martes al mediodía. "Es un error pequeño, pero me molesta, porque lo sabía y se me pasó", ha dicho al respecto a la publicación Yotele.

Un detalle que para el lector sevillano, en general andaluz, no le va a pasar desapercibido aunque la novela ha generado críticas mayores por otros aspectos como su calidad literaria en general. Del Val lamenta esa pifia en lo que su séptima novela, error sobre la Feria de Abril del que se darán cuenta los lectores acostumbrados a la fiesta sevilllana.

Ganadora entre 1.320 obras presentadas

Pablo Motos y su más polémico contertulio, el marido de Nuria Roca, Juan del Val / Atresmedia

Vera, una historia de amor, la presentó al Planeta con el seudónimo de Elvira Torres y fue seleccionada como la mejor entre 1.320 aspirantes. El jurado estaba compuesto por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y Carmen Posadas, quienes la elogiaron por su "calidad narrativa y capacidad para llegar al gran público", lo que se ha refrendado como éxito de ventas en estas semanas de publicación, con el tirón mediático del colaborador de El Hormiguero, periodista madrileño de 55 años y experto en el ámbito de la tauromaquia.

La finalista de esta edición es la gallega Ángela Banzas con una novela ambientada en su tierra en plena posguerra, protagonizada por una maestra, Cuando el viento hable. un thriller rural sobre secretos familiares en la Galicia de posguerra.