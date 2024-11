'Pesadilla en la cocina' rescata el trauma del Mosto Tejero en Jerez

El programa de Pesadilla en la cocina donde Alberto Chicote visitaba el ya cerrado Mosto Tejero, a las afueras del casco urbano de Jerez, es una de las entregas memorables de este formato de La Sexta que acaba de terminar su novena temporada. En plena época de mosto por la campiña jerezana este martes se repone en la hora de Pesadilla lo vivido en este establecimiento donde no faltó de nada: dejadez general, cocinera bronquista, clientes enfadados, camareros que se agredían entre ellos y un dueño más preocupado en que Chicote degustara una copa de palo cortado antes esmerarse sobre lo que se servía a los clientes. Chicote llegó a perder un zapato en la persecución por el barro mientras que el dueño, 'Juanete' Tejero huía en un tractor por pleno campo.

Todo eso va a revivirse en la noche de este martes en La Sexta. El programa ya ha sido repuesto en otras ocasiones en el canal Mega, pero una escapada al caótico Mosto Tejero termina siendo paralizante. No se puede zapear ante el encadenado de despropósitos que se grabó en marzo de 2018 y que tardó año y medio en salir en antena, cuando el mosto ya estaba cerrado para siempre, olvidado con el remozado aspecto que le dio el equipo del programa. "Muy mal servicio, baja calidad". "El mosto estaba rebajado con agua, las patatas fritas estaban crudas por dentro", "platos pequeños, sin sabor" eran ya las críticas en internet que recibía este mosto jerezano en plena grabación y que duró pocos meses tras la remodelación que efectuaron los de la Pesadilla. Juanete no estaba por la labor de prolongar la vida de su bar a las afueras cuando tenía otros asuntos que resolver. El local estaba enfrascado en un embargo bancario.

Las ventas de mosto, tan típicas en el entorno de Jerez por estas fechas, sirven platos sinceros junto a la bebida de estos meses, pero en el caso de Tejero la indiferencia se había apoderado del equipo de trabajo, mientras el dueño pernoctaba junto al comedor, separado por una cortina.

La entrega del Mosto Tejero que se verá de nuevo este martes en prime time no benefició precisamente a la imagen de la hostelería jerezana, de la provincia de Cádiz por extensión, pero el público entendió que era una exageración de todos los tópicos posibles: malas prácticas, holgazanería, flamenqueo latazo y autocomplacecencia.

Años después uno de los camareros, Antonio Domínguez, era entrevistado en Diario de Jerez, rechazando lo sucedido y explicando que todo era "un montaje". "Te manipulan tanto los guionistas, que te metes en el papel como si estuvieses haciendo una película", justifcó el profesional que atiende a Chicote en su lamentable primera degustación. "Juanete había perdido el interés, aquello estaba embargado y decía que iba a acabar en mano de los bancos", explicaba este camarero para poner en situación de lo que se vivía cuando se grabó el programa.

Antonio quiso disculparse por el contenido de este programa: "tengo pedir que disculpas a los jerezanos y sobre todo, al gremio de la hostelería, desde los camareros hasta los dueños de negocios. Entiendo que se sientan mal porque dejamos a Jerez por los suelos a nivel nacional", reconoce, aunque la entrega de Mosto Tejero fue un éxito de audiencia, con cerca de 3 millones de espectadores en vísperas de la pandemia.

Alberto Chicote / ATRESMEDIA

El equipo de Pesadilla, de Warner, grabó durante una semana, con moraleja de esperanza, pero que según Antonio Domínguez, amenazaban con irse si los trabajadores "no daban caña" al contenido, de ahí las broncas y las peleas, una mala relación que azuzaban los guionst. "No había ningún problema entre nosotros, pero a mí, Rosa, una de las guionistas, me decía: Antonio, entra en la cocina exigiendo, le dices a María que la comida es una mierda. Todo para que nos enfrentáramos", lamentaba el camarero en su denuncia.

Juan Tejero se marchó con su futura esposa a Alemania cuando cerró el mosto, que no tuvo buenas críticas con el cambio de menú. "vino gente después de las grabaciones a probar pero luego no volvían. Eran platos más elaborados, muy de ‘pitiminí’ y claro, algo más caros. También mantuvimos algunos platos de los de antes, pero al final la carta nueva nos perjudicó. La gente quería lo de siempre, porque aquello era un mosto, no un restaurante", justifica Antonio sobre el precipitado cierre del establecimiento que no duró cuando hace cinco años se estrenaba la memorable entrega que se repone este martes..