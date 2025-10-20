El parte de guerra de 'La que se avecina': los actores que no podrán volver a la serie

A lo largo de las 15 temporadas emitidas de La que se avecina han pasado más de un centenar de rostros por sus episodios entre actores principales, esporádicos y extras. Todos ellos, en su justa medida, han contribuido al indiscutible éxito de la comedia de los hermanos Caballero. Desde el primer capítulo, emitido en Telecinco el 22 de abril de 2007, hasta la actualidad muchos de sus actores nos han dejado por diversas causas.

Jimmy Shaw ha perdido la vida debido a un cáncer de páncreas.

El último de los fallecimientos ha sido el de Jimmy Shaw, que interpretaba a Matthew, el cuñado de Judith Becker. Sus apariciones se repartieron en varias temporadas, dando vida a un personaje histérico y repleto de fobias. Hace unos días nos dejaba a los 59 años por un cáncer de páncreas. Muchos de sus compañeros sumaron esfuerzos en una campaña de crowfunding, con la que buscaban recaudar fondos para un novedoso tratamiento que pudiera salvarle la vida. Finalmente, Shaw no ha podido sobreponerse a la enfermedad.

Mariví Bilbao dio vida en la serie a la siempre ácida Isaskun Sagastume. / MEDIASET

El intérprete norteamericano no ha sido el único actor que ha perdido la vida antes de la propia ficción, que se mantiene en antena a la espera del estreno de la temporada 16 antes de final de año. Personajes emblemáticos de la serie, con presencia también en Aquí no hay quien viva, dijeron adiós hace años. Son los casos de Emma Penella, doña Charo en La que se avecina, fallecida a causa de una insuficiencia renal y cardíaca a los 76 años en 2007; Mariví Bilbao, encargada de dar vida a Isaskun Sagastume, fallecida por causas naturales a los 83 años en 2013; y Eduardo Gómez, Maxi en la ficción y recordado por sus frases memorables e ingeniosos planes, que perdía la vida por un cáncer de laringe a los 68 años en 2019.

Otros actores veteranos que han participado en la comedia vecinal y ya no están con nosotros son Amparo Valle, la encargada de dar vida a Justi, la madre de Amador; Manuel Andrés, que interpretaba al padre de Enrique Pastor; Carlos Larrañaga, que asumió el rol de padre de Berta en algunos episodios; y Amparo Pacheco, una anciana llamada Matilde que contrajo matrimonio con Joaquín en uno de los capítulos de la serie.

Verónica Forqué se suicidó en 2021 debido a sus problemas de salud mental. / MEDIASET

Dos de los fallecimientos más recientes e inesperados han sido el de Verónica Forqué y Laura Gómez-Lacueva. La primera de ellas dio vida a María Teresa, una alcaldesa que pierde los papeles por la infidelidad de su esposo, mientras que la segunda encarnaba a Greta, la presidenta de la nueva comunidad de vecinos de Contubernio 49 tras el derrumbe de Mirador de Montepinar. Verónica Forqué se suicidó en 2021 debido a problemas de salud mental cuando tenía 66 años y Laura Gómez-Lacueva fallecía a los 48 años en 2023 a causa de un cáncer.

Noureddine El Attab falleció en 2023 por una hipotermia tras caer al mar. / MEDIASET

También han fallecido por diversas circunstancias otros actores secundarios que participaron al menos en un capítulo de la serie. Entre ellos figuran Paul Lostau, fallecido a los 31 años en un accidente de tráfico; Pep Guinyol a causa de un cáncer de pulmón; Arturo Arribas por un incendio en su vivienda; Nourredine El Attab por una hipotermia tras caer al mar; y Mauro Muñoz por causas que se desconocen.