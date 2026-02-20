¿Quién era Paquito Fernández Ochoa? Es el abuelo de Alcaraz y de Lamine Yamal

El primer gran logro ‘moderno’ del deporte español fue el slalom precipitado de Fernánez Ochoa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo 1972. Los padres de Carlos Alcaraz cursaban por entonces la EGB y la familia de Lamine Yamal se estaría esforzando en algún campo perdido de Marruecos. Pongamos en contexto aquel oro: salvo el Real Madrid, Santana y el hockey sobre patines España no era absolutamente nada en el deporte. Casi la nada. La nula planificación impedía que aquellos esfuerzos de tantos voluntariosos amateurs se perdiera por el desagüe de las decepciones. Veníamos de cero medallas en 1964 y 1968 y un bronce en 1960 (en 1956, en Melbourne, boicoteamos a la URSS).

En el mundo contemporáneo tras la Segunda Guerra Mundial la dictadura franquista iba con retraso en todo y su estructura ponía palos en las ruedas de la cultura, el deporte. Todo lo que en el fondo fuera expansión.

Con Paquito, así, con su retintín condescendiente, el deporte olímpico español pareció despertar, pero fue apenas un bostezo. Solo hasta el esfuerzo de no hacer el ridículo en 1992, programa que salió mucho mejor de lo que se esperaba, España empezó a tener un hueco en pabellones y medalleros.

Entre la fortuna y la épica (en el fútbol lo llamaban “la furia"), Fernández Ochoa se convirtió en la antorcha de todo lo bueno que estaba por llegar. Los deportistas nos unen y nos representan, aunque estemos amodorrados en el sillón.

Gracias al empeño de dos deportistas magníficos, la granadina Ana Alonso y el catalán Oriol Cardona, oro invernal al cabo de 54 años, vuelve a rememorarse a Paquito, hermano de la infortunada Blanca. Abuelos de esos logros que parecen ahora tan fáciles y lógicas de conseguir.