¿Palomitas? Dabiz Muñoz perfecciona su paella con pichón y chocolate

Desde los meses del confinamiento en 2020 el madrileño Dabiz Muñoz, distinguido en dos ocasiones por 50th Best como el mejor chef del mundo, sigue perfilando su receta personal de paella. Su arroz de los fines de semana, elaborado en casa para su esposa, Cristina Peroche,

El propietario del tres estrellas DiverXO y de otros conseguidos conceptos como StreetXO ha elaborado su arroz con sofrito de mole poblano, pichón y fumet con carcasas de este ave y azafrán, a los que ha ido sumando ingredientes que van armonizando con el guiso de arroz y su correspondiente socarrat. En esta última elaboración le ha añadido choclo macerado, el maíz de granos gruesos, y también espigados (chulpi, en este caso tostados), de las recetas peruanas, acompañados también así de palomitas con mantequilla derretida. No son acompañantes habituales en una paella pero conjugan en el plato a tenor del entusiasmo de Cristina Pedroche en el vídeo (de baja maternal aún y que solo se le aprecia en la sombra del césped) y del aroma que debía desprender el recipiente. Antes de incorporar las palomitas Dabiz Muñoz le ralla la aromática presencia de chocolate 99% de cacao, cuya grasa se funde sobre la superficie.

Una receta audaz y diferente de la paella a la que Muñoz se agrega y quita ingredientes según va valorando la perfección que quiere conseguir en el plato más español.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han superado una crisis meses atrás y su amor se ha cosolidado con la llegada del segundo hijo, Isai. La presentadora vallecana se convirtió en un pilar para el pujante chef que también abordó aperturas internacionales en Londres (que no funcionó como era de esperar) o Dubái, donde abrió StreetXO hace casi dos años.

Tras un noviazgo alejado de los focos la pareja se casó en octubre de 2015 en una ceremonia íntima. En los años siguientes consolidaron sus carreras, ella como talismán para Atresmedia en las Campanadas además de abordar distintos programas (aunque lo que mejor le ha funcionado ha sido la colaboración diaria en Zapeando) y las estrellas para él, además de afianzar su marca como chef.

El hito familiar llegó en 2023 con el nacimiento de su primera hija, Laia, experiencia que la llevó a editar un libro sobre la maternidad. En julio de 2025, ampliaron la familia con la llegada de su segundo hijo, Isai, un nacimiento que casi coincidió con rumores de crisis en marzo que se debió a separaciones laborales, rápidamente desmentidos por Pedroche en una emotiva carta donde confesaba el "dolor en el corazón" por la distancia temporal, reafirmando su vínculo inquebrantable con su marido. En septiembre ella sorprendió proponiendo renovar los votos matrimoniales