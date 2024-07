Olga Moreno, expulsada con aire de injusticia de 'Supervivientes All Stars'

El ex guardia civil Jorge Pérez venció en Supervivientes en la complicada edición de 2020 y ahora se encamina a superar obstáculos con el respaldo de los espectadores de la versión All Stars en Telecinco. Jorge Javier Vázquez anunciaba en esta madrugada que el agente prosigue gracias al apoyo de la audiencia cuando parecía que estaba condenado a marcharse. La sacrificada ha sido Olga Moreno, la ex de Antonio David Flores, que también ha concitado polémica en su actitud y palabras y se veía respaldada por un insuficiente 47%. Moreno, ganadora en 2021, se perfialba como favorita entre cónclave de expertos estival y su eliminación ha recibido centenares de comentarios de rechazo y de quejas por la injusticia cometida hacia una mujer que ha sido ejemplo de tenacidad en su vida personal y ahora en su recuperado presencia en el espacio de experiencias extramas. Sigue los pasos de Adara Molinero.

Olga, afectada por estar en el cadalso y que expresó que deseaba regresar a casa, reconocía que lo ha pasado en estos días de convivencias en Honduras y ha reconocido en su rival de nominación su actitud de seguir y ganar. El público estaba más por la labor de Olga, de que permaneceria, pero la remontada de Jorge ha sido avanzada esta noche, con el aprecio de muchos incondicionales del programa de Telecinco. La expulsada sobre todo ha dado ánimos a Lola, su favroita junto a Marta, por la que votó.

La beneficiada de este tablero de juego es Sofía Suescun, otra campeona del género y con su parroquia bien atendida. Se ha quitado así de la versión All Stars de una de sus rivales más peliagudas, con la que ha tenido discusiones, y de paso hoy se ha ganado el collar de líder. Los nominados de esta próxima semana son Marta, Lola y Abraham.