El nuevo canal que llega en abierto a la TDT, se sintonizará desde el 1 de enero

Imanol Arias y Ana Duato en 'Cuéntame', serie de reposición en Squirrel

El nuevo cambio en la TDT llegará el 1 de enero. A la espera de la concesión del Gobierno con una licencia extra en la TDT para 2026, a la que han concurrido por ahora dos firmas interesadas, Mediaset y un conglomerado de empresarios tras el fallido proyecto truncado en Prisa, el próximo cambio en el espectro de la TV en abierto se producirá con la despedida de Paramount Network.

Después de más de un decenio funcionando dentro de la oferta accesible en todos los televisores, el canal de Paramount desaparece dentro de las nuevas estrategias de multinacional, que está afrontado profundos cambios. Paramount Global es propietario de canales temáticos como los de MTV (todos los temáticos desaparecen en sus soporte en línea), Nickelodeon o Comedy Central. En el caso de Paramount Network cierra su trayectoria para ahorrar costes.

Una de las señales del múltiplex de Net TV (las licencias originariamente concedidas a ABC en 2002 y que comenzaron a emitir en abierto en 2005) queda libre por lo que será de nuevo la comercializadora de contenidos de ficción y compañía audiovisual Squirrel la encargada de ese nuevo canal. De esta manera se convierte en el tercer grupo de televisión privada más importante de España tras Atresmedia y Mediaset.

Squirrel, con el nombre de la compañía para su nueva cadena, se encargó del canal de Disney Channel que dejó de emitir a principios de este año, en la noche del 6 de enero. Desde ese momento se incorporó este primer canal de cine y series. Entre los contenidos que ofrece a diario se encuentra la reposición a lo largo de la franja matinal de Cuéntame cómo pasó, la longeva serie de RTVE. Para el 1 de enero llegaría un segundo canal de Squirrel con más títulos cinematográficos a lo largo del día, sin una programación definida hasta el momento aunque hay un abanico de posibles reposiciones que podrían interesar al púlbico en una parrilla de orientación generalista.

En este año también se sumó a la oferta Veo 7, recuperada marca del periódico El Mundo que vino a sustituir la licencia que dejaba libre Gol Play, canal de Mediapro que se ha limitado a los contenidos deportivos en las plataformas de pago como Movistar Plus +. Veo 7 ofrece también series y películas aunque se barajaba incluir contenidos de actualidad.

Ese posible canal que se llamaría Squirrel 2 formaría parte así de la oferta de la TDT desde enero de 2026.

El panorama de canales en la TDT en 2026

Estos son los 32 canales que se deben encontrar en la sintonización de la TDT, a la espera de dicho nuevo canal que está en proyecto, más las cadenas locales de cada demarcación.

Por TVE (en los múltiplex RGE 1 y RGE 2):

-La 1. Canal generalista que funciona en emisión desde 1956

-La 2. Segundo canal de TVE, en emisión desde 1966

-24 Horas. El canal informativo de RTVE, que se incorporó a la TDT en 2005

-Clan. En canal de contenidos infantiles y reposición de series, también pionero en la TDT

-Teledeporte. Canal de retransmisiones y espacios deportivos, pionero en la TDT y que comenzó a emitir en 1997

Más:

--La 1 UHD

-La 2 UHD

Por Atresmedia (MPE 2 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Antena 3, cadena generalista privada que nació en 1990

-La Sexta, cadena generalista que nació con la TDT en 2006

-Neox, canal de series nacido en 2005

-Nova, canal de telenovelas, también pionero de la TDT

-Atreseries, canal de series, incoporado con la ampliación de la HD

-Mega, canal de documentales y contenidos deportivos, nacido en 2015

Por Mediaset (MPE 3 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Telecinco, cadena generalista nacida en 1991

-Cuatro, cadena generalista que tomó el lugar de Canal + en 2005

-FDF, cadena de series de comedia nacida en la TDT de 2005

-Divinity, cadena de factuales y series

-Energy, canal de series de acción

-Be Mad, cadena de peliculas nacido con la ampliación dela HD

-Boing, canal de contenidos infantiles

Por Net TV (MPE 1)

-Squirrel, cadena de cine que comenzó a emitir en enero de este año relevando a Disney Channel

-Squirrel 2, canal de ficciones que desde el 1 de enero de 2026 releva al desaparecido Paramount Network

Por Veo TV (MPE 2)

-DMax, canal de documentales de Discovery ya asentado en la TDT

-Veo 7, canal de cines y series, marca recuperada de la fundadora de la TDT, vino a sustituir a Gol TV hace unos meses

Por Trece (MPE 4)

-Trece TV, canal generalista

Por Radio Blanca (RGE 2)

-Kiss TV, cadena de documentales y factuales

Por Secuoya (MPE 5)

-Ten, cadena de factuales con contenidos deportivos y magacines

Por Real Madrid (MPE 5)

-Real Madrid TV, con contenidos deportivos y películar

--A estos canales se le suman los 4 funcionan en el ámbito autonómico en Andalucia. (MAUT)

-Canal Sur, cadena generalista andaluza que comenzó a emitir en 1989

-Canal Sur 2, la señal de Canal Sur con lenguaje de signos y audiodescripciónç

-Andalucía TV, segundo canal de la RTVA

-Bom Cine, cadena privada de películas.

A los 32 canales hay que sumarles los tres o cuatro canales locales que se pueden sintonizar según el reparto del múltiplex autonómico destinado a emisiones de proximidad.

Y la radio:

A los canales de TV hay que sumar el espectro de radio que también es uno de los servicios de la TDT y donde se pueden encontrar las emisoras habituales del dial.