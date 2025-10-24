Esto es no es una pantomima, de qué va la comedia 'Entrepreneurs' en Disney +

Se va a liar, como dice el canallita. Ya se vislumbró en el FesTVal de Vitoria, donde se preestrenó Entrepreneurs. No es un nombre tan raro si se sabe que esta serie recién estrenada por Disney + lleva el sello de Rober Bodegas y Alberto Casado, es decir, el dúo Pantomima Full.

Coh sus dos millones de seguidores y centenares de actuaciones, esta pareja de cómicos han sabido sacar punto a la realidad y a nuestra forma de ser en la actualidad, entre la indolencia y el postureo. No hay arquetipo millennial, su generación, que no haya pasado por las manos de los Pantomima. La coemdia Entrepreneurs acaba de aterrizar y con ella el trabajo del director Rodrigo Ruiz Gallardón (sí, hijo del ex alcalde y ex ministro), productor ejecutivo y director de cuatro de los diez episodios de la serie. Del arranque del rodaje se encargo Álex de la Iglesia, cineasta amigo de siempre de Rodrigo y que veía cancelado recientemente su proyecto en HBO 30 Monedas y que es también productor ejecutivo junto a su esposa, Carolina Bang. Los otros tres episodios restantes están dirigidos por Adolfo Martínez, co-director de la serie sevillana de terror 1992, para Netflix.

Entrepreneurs es disección quirúrgica del universo social de los que tienen ya cerca de los 40 años y han vivido siempre con el mantra del "salir (o no) de la zona de confort". Ese planteamiento vital de quienes no han tenido una oportunidad clara de cara a su vocación es lo que enuvelve una oficina de coworking ficticia llamada No Comfort Zone.

Gonzalo (Bodegas) es un millonario ocioso que se ha convertido en benefactor de proyectos dudodos. Jacobo (Casado), es un gurú autoproclamado de camisetas motivacionales. Ellos reúnen a un puñado de emprendedadores, de soñadores, tal vez son un puñado de pringados, que quieren comerse aún el mundo y se tropiezan ante la burocracia, la deuda y las ideas fallidas.

Es una telecomedia al uso con la mirada de los Pantomima, en entregas de media hora sobre el networking como entorno, donde el mecenazgo y renunciar a metas más probables se convierte en un tobogán tal vez a ninguna parte.

El reparto se completa con Aura Garrido, emprendedora obsesiva que mide el éxito en likes. Gonzalo de Castro es el padre del ficticio Gonzalo, un millonario por castigo que duda del olfato empresarial de su hijo, con Luis Bermejo, Aníbal Gómez (que acaba de ver hecho realidad su proyecto sobre sus novelas Rafaela y su loco mundo a la vez que ve cancelado su concurso en La 1 Cuánto, cuánto), Lalo Tenorio o Juan Grandinetti en esa comunidad de coworking a la búsqueda de un futuro improbable.

"Hemos cogido a nuestros personajes de los vídeos y los hemos metido en ahi para ver cómo colapsan en tiempo real", observa Bodegas sobre su comedia. "El emprendimiento es el nuevo sueño americano español: todos lo venden y pocos lo viven", adelanta Casado sobre este tragicómico Entrepreneurs.