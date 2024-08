‘Lo sabe, no lo sabe’ un estreno inminente con Xuso Jones

Xuso Jones volverá a la televisión en próximo domingo con 'Lo sabe, no lo sabe'

El final del verano está más cerca que nunca, y a menos de dos semanas del fin del mes de agosto ya son muchas las cadenas que adelantan los estrenos de los nuevos formatos que tratarán de captar al espectador durante este nuevo curso televisivo. Ya se adelantaba la vuelta a las pantallas de Ana Rosa Quntana, Sonsoles ónega o Carlos Latre que ponen fin a sus vacaciones para volver a las pantallas el próximo lunes.

Ahora, a estos tres nombres se les suma el presentador Xuso Jones, que aterrizará con Lo Sabe, no lo sabe en Cuatro el próximo domingo 25 de agosto a las 21,30 horas en un preestreno exclusivo, aunque la nueva a puesta del grupo Mediaset comenzará a emitirse en su horario regular el próximo lunes 26.

Este programa vuelve a la televisión después del éxito que cosechó hace algo más de una década, cuando lo conducía el presentador Juanrra Bonet. En esencia, este formato producido por Mandarina, seguirá con la dinámica que lo popularizó entonces.

En Lo sabe, no lo sabe se seleccionan concursantes de forma aleatoria entre los transeúntes, que tendrán la misión de demostrar sus habilidades de intuición y reflejos. La dinámica de este espontáneo formato recae en que no es el participante escogido el que directamente responde a la cuestión planteada, si no que este deberá elegir a otra persona para que conteste en su lugar. En cuanto al premio, la recompensa irá aumentado con cada pregunta acertada, existiendo un premio garantizado de 1000 euros al llegar a la cuarta pregunta, con la posibilidad de arriesgarse en la quinta y decisiva pregunta.

La introducción en la parrilla televisiva de esta nueva apuesta conducida por Xuso Jones, altera la programación de la cadena durante las tardes de lunes a vierne de cara a este nuevo curso televisivo, que finalmente se desarrollará de la siguiente manera.

En primer lugar, a las 15,30 horas de la tarde se emitirá el exitoso formato de Risto Mejide Todo es Mentira, que verá recortada su programación por el inicio de este nuevo formato a las 18,00 horas. Xuso Jones estará al mando de la cadena hasta las 19,00 horas, cuando Lo sabe no lo sabe pasará el testigo a Tiempo al Tiempo, un programa sobre metereología que conducirá Mario Picazo.

Y con esta última incorporación queda finalizada la parrilla televisiva de las tardes de Cuatro, que acompañará a sus espectadores de lunes a viernes durante este nuevo curso televisivo que para algunos inicia el próximo lunes 26 de agosto.