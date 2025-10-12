Los neumáticos de una multinacional estadounidense y un reguero de accidentes, en 'Salvados'

Salvados, a las 21.30 en La Sexta, con Gonzo, destapa este domingo un escándalo silenciado: al menos 158 accidentes de camiones en España entre 2014 y 2017, más un reguero de siniestros mortales por toda Europa, posiblemente ligados a reventones de neumáticos defectuosos del modelo Goodyear Marathon LHS II+. Es un fallo que la multinacional americana habría conocido y encubierto mediante una “campaña de satisfacción” para retirar 75.000 unidades sin admitir culpa, recuperando apenas un tercio.

El reportaje de Producciones del Barrio reconstruye esta cadena de tragedias a través de testimonios como el de Antonio Montoya, un transportista español que en septiembre de 2014 escapó “de milagro” de un reventón que destrozó su tráiler recién revisado; o el de Juan Gallardo, su propietario, quien demandó a Goodyear, perdió el juicio, acumuló costas judiciales y años de medicación por el trauma, todo mientras la compañía le ofrecía una rebaja a cambio de silencio.

Salvados no solo viaja aquí por España y Francia para dar voz a las víctimas, sino que revela por primera vez documentos internos de Goodyear y una lista oculta de accidentes ibéricos, cuestionando por qué la Justicia española, a diferencia de la francesa, ha mirado para otro lado.El detonante de esta investigación transfronteriza fue Sophie Rollet, viuda de un camionero francés fallecido en julio de 2014 en un choque frontal provocado por un reventón similar en un vehículo contrario, un siniestro que ella transformó de fatalidad en cruzada personal al bucear en foros, informes y contactos con camioneros, descubriendo que los primeros casos brotaron en España y que Goodyear había orquestado un plan para silenciar el riesgo.

Apoyada por el matrimonio de periodistas independientes Thierry de Lestrade y Sylvie Gilman, cuya película Sophie contra Goodyear (emitida en ARTE) impulsó en 2024 una redada fiscal en las oficinas de la multinacional y una inminente acusación pública en Francia, Rollet emerge en el reportaje como una heroína anónima que, ante Gonzo, desentraña cómo la empresa priorizó el secretismo sobre la seguridad vial. Imágenes inéditas muestran a un directivo admitiendo la campaña de recuperación fallida, mientras el programa interpela: ¿cuántos reventones en España quedaron como “accidentes inevitables” sin indagar el defecto? ¿Cuántas familias ignoran que su pérdida no fue culpa del conductor?