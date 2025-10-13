Muere Luis Ángel de la Viuda, ex directivo de Antena 3 y de RTVE, fundador de Radio 80

El periodista Luis Ángel de la Viuda ha fallecido en Madrid a los 93 años, ha informado la Asociación de Prensa de Madrid (APM), de la que era socio de honor con el número 22. Entre otros cargos, fundó Radio 80, una de las cadenas de la FM que se incorporaron al dial con contenidos generalistas, fue director del periódico vespertino Pueblo, jefe de informativos en Radio Nacional y feu director de programas en TVE en el tardofranquismo, cuando la cadena representaba una moderna que no representaba el agónico régimen. Su etapa más prolongada fue en Antena 3 Radio, siendo uno de los directivos que emprendieron el proyecto de la cadena de televisión concedida en 1989..

De la Viuda (Burgos, 1932), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y en Derecho por las Universidades de Valladolid y Madrid, inició su actividad periodística en Burgos, en 1953, como redactor de La voz de Castilla. En 1966 comenzó a trabajar en TVE. En los informativos de la cadena públicad fue redactor jefe durante y ocupó los puestos de director adjunto de TVE, desde abril de 1970, siendo Adolfo Suárez director genral; y director de contenidos entre febrero de 1972 y octubre de 1973. Fue también director de los servicios informativos de RNE y subdirector de la radio pública.

Cuando en 1973 cesó al frente TVE fue nombrado director de Información y Relaciones Públicas del Banco de Bilbao y de su grupo de empresas, para pasar a la dirección de Pueblo de febrero de 1975 a marzo de 1976, tras sustituir a Emilio Romero.

A finales de agosto de 1978 fue nombrado director de Radio Nacional, puesto del que dimitió en diciembre del 79. Fue entonces cuando se puso al frente de Radio 80, consejero-director general de Promotora de Televisión y Radio SA en camino de una cadena de televisión. El proyecto de radio no funcionó y terminó integrándose en 1984 en Antena 3 Radio, el proyecto de un amigo y compañero estrecho de otros proyectos, Manuel Martín Ferrand. En la cadena de radio desempeñó la dirección de Expansión y Comunicación y Radio 80 quedó como radiofórmula musical (conviertiéndose en 1993 en M-80 con la fusión de Radio Minuto en el organigrama de Prisa Radio).

Era una de la voces de La tertulia de Antena 3 Radio con Miguel Ángel Nieto y Miguel Ángel Garcia-Juez con Carlos Pumares o Santiago Amón entre los contertulios.

En octubre de 1989 fue designado gerente de Noticias y Actualidad de Antena 3 TV tras conseguirse la licencia de la cadena, donde fue subdirector general. El proyecto de Antena 3 quedaba desgajado en 1992 cuando el Grupo Godó puso la televisión en manos de Zeta y Banesto y la radio, que se había convertido en la más oído, pasó a su rival directa, la SER, Prisa. Fue de los demandantes del llamada 'antenicidio'.

Impartió clases en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y fue miembro del consejo de administración de la Agencia EFE entre julio de 1996 y mayo de 2004, con el Gobierno de Aznar.

Entre otros galardones fue Antena de Oro y premio Ondas.