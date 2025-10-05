Muere el humorista imitador oficial de Torrente

Manolo Morillo Luján, un humorista catalán con mucho desparpajo se convirtió en el alma gemela del personaje Torrente. Llegó a aparecer en la saga de Santiago Segura, como aprecio del actor y director por las certeras imitaciones de Morillo. El cómico fallecía este sábado a los 52 años, víctima de un ictus.

Nacido en el pueblo barcelonés de Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, debutó en el mundo del espectáculo con montajes teatrales en su zona, apariciones televisivas y galas que le hicieron popular. Su carisma se vio impulsado en 1998, cuando, fascinado por la primera entrega de Torrente, Torrente el brazo tonto de la ley, comenzó a calcar al sátiro y turbio policía interpretado por Santiago Segura, transformando un pasatiempo en una profesión que lo llevó a teatros, eventos y hasta cameos en cine y TV, incluyendo un memorable paso por First Dates como concursante que reveló su encanto genuino y desinhibido. Su voz clavada a Torrente le llevó a explotar el negocio de los politonos y mensajes de audio en la primera explosión de los teléfonos móvil hace un cuarto de siglo.

Con un estilo visceral mezclaba sátira social con un toque absurdo en su monólogos. Morillo encarnó la esencia de un Torrente "de barrio" participando en campañas publicitarias y sketches sin necesidad así de contratar a Santiago Segura.

Manolo Morillo como Torrente

Lo que hubiera sido un motivo de conflicto entre el actor y el imitador de su personaje, al contrario, se convirtió en un gesto de reconocimiento cuando ambos coincideron en 2009. El imitador le sorprendió en una intervención improvisada que convenció al propio Segura, quien estaba buscando a alguien que se pareciera a su alter ego cinematográfico. Para Segura se ganó con merecimento el título de "imitador oficial" de Torrente, apareciendo como cameo en la saga y manteniendo esa amistad, respaldando así el trabajo del cómico.