Muere en extrañas circunstancias un popular actor chino, Alan Yu

El mundo del espectáculo chino guarda luto por la inesperada pérdida de Alan Yu Menglong (于朦胧), intérprete de 37 años, popular especialmente por producciones románticas y épicas. Moría en extrañas circunstancias este pasado jueves 11, precipitándose desde una ventana y cayendo al vacío. Sus fans lo recordarán por su encanto y su talento versátil en la interpretación.

Nacido en 1988 en la remota región de Xinjiang, emergió como una figura de la escena a través de certámenes musicales que lo catapultaron al estrellato en el gigante asiático por un atractiva voz. En 2007 fue descubierto en el talent My Type, My Show y su oportunidad decisiva fue en Happy boys, en 2013, un conocido formato musical. De la canción pasó a series juveniles y drama de romance que se fueron solapando en una carrera incesante de éxitos.

Su primer disco, Toys, se unió a su primera telenovela de gran éxito, The Promotion of the Crown Princess. Sus éxitoss discográficos fusionaban pop con toques tradicionales, y extendió su creatividad dirigiendo clips para otros cantantes mientras crecía su fama como ídolo juvenil en series diarias.

La confirmación oficial de la muerte llegó este jueves horas después de que especulaciones circularan en plataformas digitales anunciando su inesperado fallecimiento. Su agencia de representación emitió un mensaje en la red social Weibo, confirmando el fallecimiento pero desmintiendo cualquier sombra de delito y sospecha de terceros, pidiendo respeto en este momento de duelo. "Con un pesar que nos abruma, informamos el adiós de nuestro estimado Menglong el 11 de septiembre. Las indagaciones policiales han excluido toda sospecha de intervención externa. Que encuentre la paz eterna y que quienes lo aman hallen consuelo", expresa el mensaje, por lo que podría ser un suicido en estas circunstancias.

Millones de fans están consternados. En sus últimas horas Alan Yu había departido en una cena con un grupo reducido de amigos. Se retiró a descansar alrededor de las 2 de la madrugada y al amanecer, sobre las 6, los residentes del edificio donde vivía alertaron de la presencia un cuerpo en el suelo que se había precipitado desde un piso superior. Una red de protección estaba rota al haberla atravesado el cuerpo del actor. No se han registrado en estas horas nuevos hallazgos que alteren la versión inicial de las autoridades de un posible suicidio. Los fans muestran su incredulidad sobre lo ocurrido y comparten fotos y vídeos de sus canciones y fragmentos de sus series. Compañeros de la interpretación alaban su bondad y sobre todo "su autenticidad".