Muere a los 23 años la actriz estadounidense Isabelle Tate, que preparaba la serie '9-1-1 Nashville'

Isabelle Tate, joven actriz de 23 años que grabó meses atrás el piloto de la serie aún inédita 9-1-1: Nashville, ha fallecido tras una dura enfermedad.

La joven intérprete tenía su gran oportunidad en el spin-off del exitoso drama de un equipo de emergencias producido por la firma 20th Television para la cadena ABC. Tate, originaria de Tennessee, ha fallecido esta semana cuando apenas habían pasado meses de su participación en el primer capítulo de la serie, que está en producción. Se estrenará en la temporada próxima, por lo que la aparición episódica de la fallecida actriz se convertirá en un homenaje.

Su agencia de representación, McCray Agency, fue la encargada de confirmar el fallecimiento a través de un comunicado difundido en redes sociales, destacando la intensidad de su breve trayectoria.

El equipo de la serie en producción está consternado. La joven irrumpió en el panorama audiovisual con una carrera prometedora pero ha quedado truncada por circunstancias adversas. A los 13 años le fue diagnosticada la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, afección neuromuscular hereditaria progresiva que afecta los nervios periféricos, debilitando los músculos de las extremidades inferiores y, en casos avanzados, afectando órganos vitales como los pulmones y el corazón.

Estas condiciones de degeneración la obligaron a depender de una silla de ruedas en su adolescencia aunque no impidió su regreso a la actuación tras una pausa. Su rol en 9-1-1: Nashville, donde interpretaba a una doctora en el contexto de esas emergencias en la capital de la música country, representó su gran estímulo, papel obtenido en un competido casting.

La serie, creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, buscaba diversificar su elenco con talentos locales y Tate encarnaba esa naturalidad de la zona donde se ambiente la serie que el showrunner elogió en declaraciones previas al rodaje.

La causa de la muerte de Tate ha sido revelada como una forma rara y avanzada de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que derivó en complicaciones respiratorias fatales, según confirmaron fuentes cercanas a la familia citadas por medios especializados.

El diagnóstico precoz, recibido en su adolescencia, no solo impactó en su movilidad sino que requirió de una vigilancia médica constante, incluyendo terapias físicas diarias y monitoreo cardiorrespiratorio. A pesar de estos obstáculos, Tate se reinventó como defensora de la visibilidad de discapacidades en la industria, participando en campañas de concienciación durante su retorno a la actuación. Su labor ha sido muy elogiada.