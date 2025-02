Los Morancos y su tropiezo con la inspectora Manoli cuando debía proteger al Rey

El Hormiguero fue el espacio más visto de este jueves al alcanzar los 2,2 millones de espectadores, 17,4%, con la visita de Los Morancos. César y Jorge Cadaval alcanzaban el rango de Club Infinity de Pablo Motos tras veinte veces apareciendo en el programa de Antena 3, lo que tiene sus regalos, una tarjeta y un reloj de alta gama. Para esta ocasión Los Morancos acudían para hablar de su espectáculo teatral Bis a Bis y también de su proyecto solidario Libres de Deudas para ayudar a personas con problemas de financiación.

En Bis a Bis, una "trama carcelaria” a la que se suman parodias y números musical, así como la aparición de Omaíta y Antonia tiene como contexto una 'Ley Mostaza' que lleva a prisión a todos los cómicos españoles por humor ofensivo. El espectáculo lo ofrecen en el Teatro Capitol de Madrid.

Pero de todo lo ofrecido en la noche del jueves, Los Morancos sorprendieron con la historia de la inspectora Manoli. Estaba Jorge en su casa de Triana, que comparte con su hermana Mayte, cuando aparecieron en el patio una pareja de policías nacionales, un senior y un becario, que causaron toda la inquietud del 'moranco', que temía estar siendo víctima de un allanamiento. Los agentes acudían para inspeccionar la azotea de la vivienda ante un próxima visita del Rey con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

“En mi casa no entra nadie sin orden. ¿Dónde está? No hay orden, pues no hay entrada", amenazaba Jorge a los agentes que, superados por su actitud, decidieron llamar a su superior: a la inspectora Manoli. "¿Manoli? Ni en una película mala se ha llamado así una inspectora… Eso es mentira... está la inspectora García, la inspectora Pérez, pero nunca la inspectora Manoli", le advirtió al teléfono mientras crecía la tensión.

Todo hubo que solucionarlo llevando dos patrullas para convencer a Cadaval, que fue informado al detalle del recorrido que iban a hacer los Reyes y su hija, la princesa Leonor, en su visita sevillana. Despejada la confusión ante la inspectora Manoli, el humorista se ofreció a prepararle a doña Letizia "una tortilla y que vea la Giralda desde aquí".

Al margen de estos relatos que cuentan como nadie (recordaron cómo su padre para ir a trabajar al banco iba en el coche fúnebre de un amigo que lo acercaba) y una improvisación flamenca por parte de César, Los Morancos han mostrado su implicación social con el proyecto Libres de Deudas, iniciativa que tiene ya año y medio para ayudar a personas endeudadas a salir de situaciones económicas complicadas. Los Cadaval explicaron que han manejado más de 300 expedientes, que suponen casi 17 millones de euros, y han logrado condonar las deudas de unos 9 millones hasta la fecha. "Nos llena el corazón”, ha subrayado César, ayudando a gente común y velando por los vecinos.