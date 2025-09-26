El fin de la marquesa de 'La Promesa', Eva Martín aclara su salida y cuándo puede volver

Cruz Ezquerdo, la marquesa de Luján. estuvo durante más de 500 entregas en las tardes de La 1 en La Promesa como la gran villana. Interpretada por la actriz gerundense Eva Martín, asumió el rol de dama de linaje impecable y ambiciones desmedidas que se llevaba por delante a todo el que se interpusiera en el camino de sus decisiones. Su salida de la ficción ocurrió el pasado mes de marzo, cerrando capítulos turbulentos de las tramas. En el universo de La Promesa la esposa del marqués, casado en segundas nupcias, irrumpió como una fuerza destructiva, una mujer calculadora que tejía redes de manipulación para preservar su estatus. Madre de un heredero atormentado y aliada en sombras de los peores habitantes de la mansión.

Su arco narrativo, salpicado de alianzas rotas, con el ambicioso barón de Valladares o el leal Rómulo, culminó en un clímax de violencia y redención fallida. Acusada de disparar mortalmente a Jana Expósito, Cruz fue llevada a prisión en un episodio cargado de suspense, emitido el 22 de marzo de 2025, aunque por una falsa acusación. Había motivos para detenerla si se hubiera investigado más, lo que dejaba su trama en el aire.

Su condena en la cárcel simbolizó el derrumbe de su imperio: una mujer que todo lo había controlado, reducida a la impotencia de las rejas. Los guionistas, en un guiño al melodrama clásico, optaron por esta salida abrupta para honrar la muerte de Jana, protagonista central de La Promesa, interpretada por Ana Garcés, quien también abandonó la serie en esas fechas,, permitiendo que la marquesa cargara con el peso de sus pecados.

Cruz dejó La Promesa con el eco de sus últimas palabras: un lamento por el amor perdido y el poder efímero..

Eva Martín ha querdido aclarar que su marcha de la serie diaria se debió a agotamiento y la necesidad de parar y hacer otros proyectos tras dos años y medio centrada en la ficción. La actriz de 51 años, excelente voz para la locución y cantante, ha estado entre otras series en Amar en tiempos revueltos, El Comisario o Servir y proteger, ha reconocido que dejó La Promesa por necesidad de descansar, dejando la puerta abierta a un regreso con su estancia en la cárcel, pero sin fecha de vuelta. "Es una etapa cerrada", ha insistido Eva Martín en una reciente entrevista. No hay intención por su parte de reincorporarse como la marquesa, "aunque nunca se sabe", deja como coletilla, por si tiene el impulso de recuperar el personaje al que está unida más tiempo.