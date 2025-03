María Casado se despide en pleno informativo de David Cantero entre lágrimas

Telecinco anunció este jueves por la tarde que el veterano periodista David Cantero no volverá a aparecer en los informativos del fin de semana tras llegar a un acuerdo para su salida de la cadena. Un despido imprevisto, que se ha saldado "de manera cordial", como comunicaba posteriormente el comunicador, de 64 años, aunque ha sido un trance "durillo", ya que el periodista no piensa jubilarse.

Su compañera de hace solo unos meses aunque ya habían coincidido en los Telediarios de TVE, María Casado, ha querido mostrar todo su cariño, y el de la redacción, ante este primer sábado sin Cantero. El madrileño llevaba ligado a Mediaset desde el año 2010, tras dos decenios en RTVE y una salida donde lamentó el trato de menosprecio, "de vacío", por parte de los directivos entonces de la cadena pública. Esta salida quince años después, parece haber sido más calmada, según sus palabras, aunque no exenta de su dolor.

Casado ha llevado una corbata negra, perteneciente al vestuario de Cantero y con esta prenda quería mostrarle su aprecio y sentirlo cerca en su primera ausencia. Le echan de menos. Ella y el resto de compañeros. La presentadora se ha quitado la prenda ante los espectadores para relatar esas sensaciones de la marcha de su compañero de plató. "David es un señor, un caballero, como lo ha sido siempre. Se ha despedido en silencio, de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día díficil para mí y sólo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, al igual que todo el equipo..., seguramente como ustedes, en casa", pronunciaba Casado emocionada.

"A ustedes les digo, no me dejen solita..", ha pedido la periodista al cerrar su primer informativo del sábado en solitario. Tras esta marcha por ahora no hay previsto que nadie esté con María Casado en la mesa. Por ahora las ediciones del fin de semana serán con solo una conductora.

La cuenta de Informativos Telecinco ha compartido el vídeo:

Cantero, que ha estado al frente de las ediciones diarias de sobremesa durante mucho tiempo, se incorporaba a los fines de semana hace año y medio, en septiembre, relevando a José Ribargoda, que en la actualidad elabora reportajes para los contenidos en streaming y web de Mediaset.