Lucas González estalla de nuevo y anuncia la fecha de su nueva operación en la nariz

Cada vez que aparecen Andy y Lucas sus haters en las redes van a saco por el aspecto de los gaditanos y su calidad musical, como sucedió en la pasada final de la Copa del Rey de baloncesto, celebrada en Gran Canaria, en cuyo interludio ofrecieron un medley de sus temas. El dúo está de despedida por problemas de salud nde Lucas González que a su vez tiene que soportar todo tipo de críticas por la deformación de su nariz tras una desafortunada recuperación después de una intervención quirúrgica.

Lucas se ha sumado en directo este lunes al programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, conducido por Sonsoles Ónega en Antena 3, donde se hablaba de cirugía estética. El cantante ha vuelto a lamentar de nuevo las críticas que ha recibido tanto por su aspecto físico como por la actuación junto a su compañero Andrés en la final de la Copa del Rey.

El aludido tuvo que revelar hace un par de semanas en El Hormiguero que se había sometido a una operación estética en la nariz el verano pasado, una decisión que tomó por motivos personales y de salud (por respiración, dado que tiene que cuidar el sistema respiratorio). Aunque la operación no tuvo el resultado esperado debido a que no siguió adecuadamente las recomendaciones médicas del postoperatorio. Según admitió, se quitó las gasas sin esperar el tiempo recomendado y no aplicó las cremas necesarias, lo que llevó a una cicatrización defectuosa y a una deformidad conocida como "nariz en silla de montar", donde el puente nasal se hunde. Esa apreciación es de lo que se hablaba en Y ahora Sonsoles cuando se sumó.

Ha tenido que abordar directamente las críticas que había recibido y defendió que la actuación de Andy y Lucas en Las Palmas fue el habitual, ya que la acústica en una cancha de baloncesto es más complicada, causando reverberaciones y atacó a sus haters, calificándolos de "miserables".

Ya que el aspecto de su nariz causa tanta críticia y brula Lucas ha anunciado que ya tiene una fecha para quitarse este problema de encima. El cantante gaditano pasará por el quirófano en abril de este año, antes de sus últimos conciertos, ya que en ese mes no tienen nada en la agenda.

Pero Lucas advirtió que sacará partido personal a ese postoperatorio. "Nunca he cobrado una exclusiva, pero quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar", ha anunciado en Y ahora Sonsoles. Tras la operación tiene previsto usar en principio una máscara para que se tomen fotos de su recuperación y se siga criticando su aspecto. Presumiblemente negociará con una publicación para una exclusiva donde aparezca con la nariz reconstruida tras este último año de calvario.