El logro de récord que está a punto de alcanzar Manu Pascual en 'Pasapalabra'

Solo una prueba de la silla azul, la de este viernes, separa a Manu Pascual en estos momentos de convertirse en el concursante que ha permanecido más días consecutivos en el concurso de Pasapalabra, en las tardes de Antena 3. Roberto Leal lleva ya algo más de un año con Manu y Rosa como duelistas cada tarde y hoy se puede producir (o no) ese logro de que Manu alcance la permanencia de récord. Si hoy supera la prueba inicial el de Collado-Villalba, año y medio después de su debut, alcanzará 361 participaciones vespertinas, superando así al burgalés Orestes Barbero, que no pudo seguir tras alcanzar el bote el sevillano Rafa Castaño y se quedó en 360 programas.

Manu Pascual se incoproró a Pasapalabra el 16 de mayo de 2024 como sucesor del ganador del bote Óscar Díaz, la última ocasión en el que el programa ha dado su gran premio. En estos momentos el bote se encuentra en 2.278.000 euros, también al filo de su récord histórico. En caso de no conseguirse el bote Manu lleva ya acumulado 227.000 euros en el concurso. La mayor parte de ese dinero ha sido con duelo con la gallega Rosa Rodríguez.

El duelo sigue con las espadas en alto, a la espera de si Manu es capaz de superar la eliminatoria de este viernes.

La clasificación de permanencia en Pasapalabra está en empate de Manu y Orestes con 360 entregas. A continuación está el canario Pablo Díaz, quien al cabo de 260 emisiones consiguió el bote millonario de 1.828.000 euros en julio de 2021, y fue el primer gran participante de la actual edición en Antena 3 que se estrenó en mayo de 2020

Otros ilustres como Moisés Laguardia estuvo 254 programas, y Rafa Castaño rozó los 200 cuando alcanzó el bote. Óscar Díaz consiguió el gran premio tras 157 tardes con Roberto Leal

Frente a Manu, Rosa, coruñesa de origen argentino que debutó en el formato del rosco el 19 de septiembre de 2024. Desde entonces han tenido más de 230 tardes de duelo. Rosa ha sido la primera mujer en superar las 200 entregas de permanencia en Pasapalabra. Se ha convertido en un pareja televisiva más, a la altura de admiración como si fueran presentadores.

Como anécdota, cuando se habla si ha prendido más allá de la amistad entre ambos tras tantos programas en competición, Rosa contó que "somos rivales, pero nos queremos". Entre ellos hay una amistad de muchos días de rivalidad y tensión en el plató que se disipa con la permanencia de ambos, tarde tras tarde.

Manu Pascual, que tiene 28 años, es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y cursa actualmente un máster en Psicoanálisis.