El lamentable ataque de Loreto Valverde desde RTVE contra 'La ruleta de la suerte'

Decía el miércoles en La 2, en el decepcionante espacio 59 segundos (aporta poco porque es bastante sectario y de ahí que no interese), la olvidada Loreto Valverde que por La ruleta de la suerte han pasado “18.000 compañeras que mueven las letras”, porque siempre se quiere en ese papel a jóvenes mientras que durante los casi veinte años del programa sólo se ha tenido a un “magnífico presentador” (Jorge Fernández). Con la aprobación de la conductora Gemma Nierga (y sus invisibles programas en La 2 para Cataluña), Valverde quiso atacar de forma un tanto gratuita a Antena 3 y a uno de sus formatos más longevos. La ruleta de la suerte congrega en torno al 25% de cuota en la sobremesa, casi cuato veces más de lo que hace Adela González en La 1 a esa hora. Es un formato familiar, donde sus concursantes son jóvenes, desenfadado, acogedor, y hasta con un toque cultural que ya quisieran bastantes formatos de La 1.

Valverde entraba al trapo sobre la cosificación y las mujeres florero, a raíz de un documental de la productora de Jordi Évole. Si hay que buscar conductas machistas el archivo de RTVE, y no sólo en el franquismo (con el PSOE, con el PP), da para varias enciclopedias. En 59 segundos aplauden el ataque a la competencia para que después RTVE presuma de que vela contra las fake news.

Gemma Nierga, que demuestra que tiene poca idea de la televisión en España y de quienes la hacen, subraya la afirmación falsa de Loreto (y Carlota Corredera, ex de Telecinco, afirmando que "se están perpetuando cosas que estaban superadas").

En los 19 años de la actual etapa de La ruleta en Antena 3 no ha habido “18.000” azafatas porque sólo han aparecido dos copresentadoras titulares (su rol es de copresentadoras, no de azafatas mudas). Una de ellas, Paloma López, estuvo entre 2006 y 2015. Abandonó el espacio para iniciar una carrera en la interpretación, a petición propia. Tenía 31 años. Le relevó Laura Moure, desde entonces en su labor, y tiene 39 años. Cuando por motivos personales se han tenido que ausentar les relevó de forma puntual la ex gimnasta olímpica Bárbara González, que ahora tiene 40 años. Loreto Valverde, tan jacarandosa y risueña en los tiempos más rijosos de Telecinco, quiere convertirse en censora desde RTVE.

De la cadena pública, por arañar audiencia y desprestigiar a las cadenas privadas, podemos esperar todo. Incluso de que hagan el ridículo con debates como los de 59 segundos.