Kiti Mánver y la venganza de 'Dos Tumbas': "el dolor nos lleva a lugares oscuros"

La veterana actriz malagueña Kity Manver alumbra un magnífico personaje protagonista a sus 72 años. Y deslumbra con Dos tumbas, en Netflix. Una abuela que investiga el asesinato de su nieta y de la amiga de ésta se ve atrapada en una trama de venganzas y alianzas en la Andalucía rural. En el guion, el trío de Carmen Mola: Agustín Martínez, creador de la historia, Jorge Díaz y Antonio Mercero. En la dirección, Kike Maíllo. Dos tumbas es uno de los estrenos españoles más destacados de este año.

–¿Cómo definiría usted a la abuela a la que da vida, protagonizando una serie cuando las actrices mayores tienen tan pocas oportunidades?

–Isabel es una mujer de una fortaleza descomunal, marcada por todo lo vivido y destrozada por la muerte de su nieta. Se ve arrastrada a un camino de venganza que no elige como destino, pero que abraza como necesidad. Es alguien que vive en los márgenes y debe tomar partido.

–¿Cualquier de nosotros actuaría como ella?

–Es un papel que a mí misma me ha dado un poco de miedo porque te hace enfrentar a lo más crudo de las emociones humanas. A lo natural de nuestras reacciones más viscerales. Me ha permitido explorar un registro marcado, lo que siempre busco como actriz. En Dos Tumbas se muestra cómo el dolor pueden llevar a las personas a lugares muy oscuros. Este tipo de historias nos recuerdan a guerras ancestrales. Así empezarían las primeras guerras.

–Como se dice habitualmente ¿se identifica con Isabel?

–No comparto en absoluto esa mentalidad de venganza, pero interpretarla me ha ayudado a entender cómo, en situaciones límite, emerge lo mejor y lo peor de nosotros. Es fácil identificarse con los sentimientos pero son más discutibles sus decisiones. En verdad es un recordatorio de lo frágiles que somos.

–¿Cómo es trabajar con Kike Maíllo?

–Es maravilloso, es un ángel de la guarda, te guía con una sutileza increíble. Tiene esa capacidad de estar contigo sin estar tan encima, ayudándote a conectar. Te da seguridad un director así. Su visión de la historia es muy humana dentro de la crudeza. Con el tiempo me he dado cuenta de que quien tiene de verdad la varita para iluminar una historia es el director.

–A su lado, un actor andaluz internacional como Álvaro Morte y un coloso, en todos los aspectos, como Hovik Keuchkerian...

–Con Álvaro fue un reencuentro especial. Antes de La casa de papel ya habíamos compartido escenario en el teatro y tenemos química. Trabaja con una fluidez impresionante. No ha cambiado antes y después de su gran éxito, está con los pies en la tierra, dispuesto a ayudar en el plató. Hovik es una persona muy entregada a la interpretación. Aporta toda esa energía que vemos en él.

–¿Cómo es rodar en tierras malagueñas para una antequerana de nacimiento?

–Rodar en Andalucía es siempre un regalo, por el clima, la luz tan singular que disfrutamos. Sentirte además en tu tierra te da más confianza, te sientes en casa. Con un personaje como Isabel da igual donde estés, en el Polo Norte, que te atrapa pero estar en mi ambiente te hace trabajar con más seguridad. En Frigiliana un vecino del pueblo entró en el plano para saludarme. Y el mar de Almería es único.