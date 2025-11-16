Karlos Arguiñano: "Yo cocino pensando en familias con 1.000 euros para dar de comer a varios hijos"

“A mí ninguna cadena me ha dicho qué tengo o qué no tengo que decir, es una norma fundamental que me impuse desde el primer momento”, enfatiza el chef Karlos Arguiñano a este periódico durante la presentación de su nuevo libro. No tiene rango de Premio Planeta, pero cualquier día da la sopresa, bromea. Con Planeta el cocinero televisivo vive un romance de éxitos editoriales en cada Navidad. Las 560 recetas del último año están encuadernadas en Cocina para todos, leal al lema de todo este tiempo en sus guisos ante el público. Comida rica, sana y económica. Eso le permite tener más del 20% de la cuota del público que está ante el televisor en las sobremesas. “Y ahí digo de todo, he estado 4.000 horas hablando solo ante las cámaras, soy experto en hablar solo en voz alta”, justifica por si algún chiste o algún comentario extraviado terminó entre los haters. Ha gozado de libertad y autenticidad de la mano de TVE en principio, después con Telecinco y desde hace diez años con Antena 3.

Su mensaje está en sus platos. Con productos de mercado, de temporada, y en elaboraciones cuidadas pero que no supongan un zafarrancho de horas. “Cocino pensando en toda la gente que con unos 1.000 euros al mes tiene que dar de comer a tres o cuatro personas. Es la gente que no se me va de la cabeza”, subraya sobre su intención. Su equipo de una decena de personas está a gusto en las instalaciones de Bainet. Suele grabar el día antes de la emisión, para que las reacciones de Karlos tengan referencias a la actualidad.

Se pone serio cuando habla de las personas que hacen todos los esfuerzos por sacar adelante sus familias entre precios imposibles. Ese afán de estar cerca le permite ser así de sincero y natural ya estén encendidos o apagados los focos.

El libro, presentado junto a la directora de No Ficción de Planeta, Ángeles Aguilera, se puso de largo esta semana en las bodegas K5, en Aia, cerca de Zarautz. Las fincas de uva hondarribi zuri donde la familia Arguiñano elabora txakolí e incluso ha dado el paso a hacer vinos espumosos. Al frente de la bodega está su hija pequeña, Amaia.

Karlos Arguiñano y su hijo Joseba con su nuevo libro de recetas / EFE

Otro de sus vástagos, Joseba, es el que ha seguido sus pasos en los platós, en ETB y a su lado en Antena 3. “Capaz de sorprenderme siempre. Cocina platos nuevos, cosas que no manejo y me sorprende siempre”, piropea el padre. Karlos admite que tal vez Joseba no tenga ese arranque espontáneo que tiene él, acentuado tras más de 35 años de televisión, “pero es más listo y mucho más preparado que yo”, se ufana el chef.

Joseba firma 85 recetas del más de medio millar del libro y su hermana Eva, la gran especialista en postres, 56. En los programas ha habido de todo, pero nada que se excesivamente caro, ni intrincado. No es su misión. “Las cosas que necesitas las tienes en tu casa, o a diez minutos”. Un buen sofrito suele ser la base de muchas de esas elaboraciones. Con una sopa, su devoción, parte del almuerzo está cumplido, y las legumbres otra de sus debilidades.

“Puedo hacer algún plato que se puede salir un poco de lo normal, para una celebración, pero no voy a cocinar en la televisión cigalas, bogavantes o kokotxas frescas”. Y en el plantel de productos, la variedad, entre la verdura, la carne y los pescados. Una cocina que puede ser entretenida pero que sobre todo va a encanlilar a la familia. “Y sin gastar mucho”, insiste, que es una obligación en estos años de inflación de precios.

"No vale tener hijos y que te los cuide la señorita Pepis"

Otra de sus preocupaciones constantes, la obesidad infantil, sigue siendo una de sus preocupaciones que viene lanzando desde su espacio de cocina. Reitera en la alimentación adecuada para los pequeños y que coman lo que degustan los mayores. Que se huya de los menús para niños. “Que coman el guiso. En lugar de tres cazos por ración, una. Pero que coman lo que comen los mayores, en lugar de tantos fritos”, recalca.

Yel mensaje para los mayores: “Los padres tienen que comer o cenar siempre con los niños. Nos los puedes dejarlos en manos de terceras personas. Si tienen problemas ellos tienen que estar contigo”, recuerda. “No vale tener hijos y que te los cuide la señorita Pepis. Te pueden echar una mano, pero la educación se la tienes que dar tú”, vuelve a aconsejar.

En su caso puede hacer gala de que come a diario con buena parte de su familia y que él y su mujer reúnen cada domingo a los seis hijos y a sus catorce nietos. Eso sí, a veces se pierde al enumerarlos a todos, como le pasó en El Hormiguero. Joseba es precisamente el que se pone al frente de la cocina para toda la familia junto a su hermano Karlos, el único que precisamente no se dedica de forma profesional a la hostelería y que cocina fenomenal, como asegura su padre.

Un ejemplo de mantener unida la familia en torno a la mesa, como comunica en la televisión y en sus recetarios. Tras 7.500 programas en España (y más de 1.500 en Argentina, en su momento)y más de 13.000 recetas, sin repetir nunca, Arguiñano a sus 77 años sigue firme en sus valores, en su forma de entender la vida y la profesión, y con cuerda para seguir haciendo cosas. Tiene hotel, restaurante y escuela, bodega y productora, y tiene el feliz recuerdo de su escudería de motos. Por haber cumplido sueños no le faltan ganas para seguir teniendo más proyectos. ¿Una retirada? Mientras la salud esté ahí (y sin ningún número rojo en las analíticas) plantearse dejar la televisión, a todo un premio nacional, le da más bien risa.