Te lo juro, Snoopy cumple 75 años

El perro beagle Snoopy y su dueño Charlie Brown se rejuvenecen cuando acaban de cumplir 75 años y tendrán una nueva película y serie animadas en Apple TV, tras un acuerdo de los herederos de Schulz y la plataforma internacional. El mundo de Peanuts se abre a nuevas historias audiovisuales tras cumplirse ayer su efemérides como tira en la prensa.

Peanuts, la tira cómica que cuenta las aventuras de Snoopy y su amigo Charlie Brown, cumple este jueves 75 años de su publicación a gran escala sin perder su capacidad de hacer reír y reflexionar y adaptándose a nuevos formatos gracias a la extensión de un acuerdo con AppleTV para producir contenido original.

El 2 de octubre de 1950 Peanuts comenzó a estar sindicada por United Features, servicio de distribución a gran escala para prensa. De este modo, el cómic creado en 1947 por Charles M. Schulz (1922-2000) y hasta entonces publicado semanalmente en un diario de St. Paul, en su Minnesota natal, comenzó a leerse en un nuevo formato de cuatro viñetas por entrega en todo EEUU y más tarde en más de 70 países.

El humor y la peculiar psicología de Charlie Brown (Carlitos en la versión en castellano) y sus amigos contribuyeron a cimentar la popularidad de ese formato de tira en prensa y lograron atraer a una legión de seguidores en todo el mundo.

A Charlie, un niño con tremendos problemas de inseguridad en un mundo en el que apenas aparecen los adultos, le acompañan su perro Snoopy, beagle antropomórfico obsesionado con imaginar que es un aviador de la I Guerra Mundial, o el pájaro Woodstock (Emilio en castellano).

También el resto de los Peanuts (término que significa cacahuete en inglés y con el que se hace referencia a los niños de la serie): Lucy, su hermano Linus, Patty o Sally, la hermana de Charlie.

Como parte de la celebración del 75 aniversario de la tira, el servicio de streaming de Apple ofrecerá periodos gratuitos para disfrutar los especiales animados más populares de la temporada navideña: Es la Gran Calabaza, Charlie Brown, Charlie Brown y el Día de Acción de Gracias y Feliz Navidad, Charlie Brown.

Esta nueva colaboración con Apple TV hará posible que los fanáticos de los personajes creados por Schulz, que hasta su muerte dibujó, rotuló y coloreó prácticamente cada tira publicada sin ayuda de asistentes, puedan acceder al menos hasta 2030 a nuevas series originales sobre las peripecias de Charlie y sus amigos.

AppleTV alberga la colección de clásicos de Peanuts desde 2020, aunque su colaboración con los herederos de Schulz para transmitir contenido original comenzó en 2018.

La compañía informó este miércoles que actualmente está produciendo en conjunto una nueva película animada protagonizada por Snoopy, Charlie y el resto de los Peanuts.

Desde aquel 2 de octubre de 1950, Peanuts sumó un total de 17.897 tiras publicadas en más de 2.600 periódicos hasta el 2000, año en que murió Schulz. En aquel entonces contaba con aproximadamente 355 millones de lectores en 75 países y traducciones en 21 idiomas.

Su largo recorrido y popularidad hizo que se convirtiera en una de las series cómicas más icónicas e influyentes del mundo, lo que llevó a que fuera adaptada al cine y la televisión .

Snoopy se ha convertido con diferencia en el personaje más popular, ya que además de aparecer en cualquier objeto imaginable, desde camisetas a material de papelería, ha sido protagonista animado de una serie de televisión , ha inspirado una comedia musical y numerosos espectáculos sobre hielo junto a sus compañeros y también cuenta con un parque de atracciones en California, Camp Snoopy.

Se ha convertido además en una referencia de la cultura popular en otros campos, ya que, por ejemplo, en la misión Apolo 10, que tuvo lugar del 18 al 26 de mayo de 1969 y fue la segunda en orbitar la luna, el módulo de mando adoptó el nombre de Charlie Brown en las transmisiones por radio y el módulo lunar el de Snoopy.