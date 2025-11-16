José María Pou y el teatro por dentro

Imprescindibles ofrece este domingo a las 21.30 el documental José María Pou. El hombre que respira teatro, producción propia que rastrea el itinerario profesional de uno de los pilares del teatro contemporáneo español. Dirigido por Elisabeth Anglarill y Hortensia Vélez, el trabajo se preestrenó hace una semana en Barcelona, con la presencia del propio protagonista, en un amplio reportaje que desentraña el proceso de creación de sus obras desde sus etapas iniciales hasta la representación en escena. Pou, figura central del montaje teatral en España, acumula más de 60 producciones a lo largo de su carrera, muchas de ellas por circuitos nacionales para llegar a audiencias diversas. Entre sus interpretaciones más recordadas figuran El Rey Lear, A cielo abierto, Sócrates: juicio y muerte de un ciudadano y El Padre, roles que han consolidado su estatus como intérprete de primer orden.

Además de su labor actoral, Pou asume funciones directivas, actualmente, como director artístico del Teatro Romea barcelonés, y selecciona repertorios internacionales, adaptando éxitos de Londres y Nueva York para los escenarios de Barcelona y Madrid.

El documental se centra en la preparación de Gigante, una pieza que ilustra la dedicación meticulosa de Pou al arte escénico. La cinta documenta el análisis inicial del guion, las lecturas colectivas y los ensayos hasta culminar en el debut.

culminando en la noche del debut. Este enfoque revela las dinámicas internas que impulsan a un intérprete experimentado, cuya presencia en cartelera suele garantizar una sólida acogida por parte del público. Más allá del rigor técnico, el filme incorpora perspectivas de colegas y allegados, como los actores y directores Josep María Flotats, Nathalie Poza y Mario Gas, así como el cineasta Pablo Berger, quienes abordan la trayectoria de Pou desde la óptica de la colaboración profesional y la amistad.

Pou concibe cada representación como un evento efímero y autónomo, un ritual colectivo donde el pulso de la sala, sus pausas y ovaciones, guía la interpretación en tiempo real. El documental también reserva espacio para facetas menos formales, como un diálogo con Mario Gas sobre su pasión compartida por el teatro musical, un género en el que ambos acumulan expertise reconocida. De este modo, El hombre que respira teatro no solo celebra la maestría técnica del intérprete catalán, sino que expone la vitalidad inherente a un oficio que exige constancia y continua formación.