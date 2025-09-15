Javier Bardem, con pañuelo palestino en la gala de los Emmy, se manifiesta en solidaridad con Gaza

El actor español Javier Bardem acudió a la 77ª edición de los Premios Emmy luciendo en su cuello una kufiya, el pañuelo palestino. A su paso por la alfombra roja, el intérprete nominado por su papel en la miniserie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez denunció el "genocidio" del pueblo palestino y reclamó sanciones y bloqueo al estado de Israel.

El marido de Penélope Cruz levantó el puño ante los fotógrafos luciendo el pañuelo con los colores de Palestina.

"Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio. ¡Libertad para Palestina!", proclamó Bardem en declaraciones a Variety antes del incio de la gala celebrada en el Peacock en el Peacock Theater de Los Ángeles, evento al que acudía como nonimado.

El premio al que aspiraba Bardemn finalmente fue para Owen Cooper, el más joven actor que se ha llevado un Emmy en toda la historia, a sus 15 años por su papel en Adolescencia. Se ha impuesto a Bill Camp (Presunto inocente), Rob Delaney (Dying for Sex), Peter Sarsgaard (Presunto inocente) y al propio Bardem.

Bardem fue uno de los españoles, junto a otros nombres como Elena Anaya, Luis Tosar, Emma Suarez, Ana Belén o Carlos Bardem, en firmar el documento de Film Workers for Palestine a través del cual más de 4.500 profesionales del cine comprometiéndose a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino".