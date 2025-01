La insólita reacción de Carmina Ordóñez cuando Lolita le confesó que salía con Paquirri

Dentro de los episodios nacionales que generaron titulares en las revistas durante años fue la aparición de Isabel Pantoja en la vida de Paquirri con su ruptura con Lolita y a su vez el enfado de su madre, Lola Flores, con la tonadillera sevillana. En el cruce de reproches, la divina Carmina Ordóñez, primera mujer del diestro, amiga íntima de Lolita y que estaba de parte de ella en esta guerrilla sentimental que a día de hoy sigue despertando curiosidad.

La actriz y cantante Lolita tiene trayectoria no para una noche de Lo de Évole, sino para una docuserie maratón. Ella está deseando trasladar en imágenes la vida de su padre, Antonio González, pero ella misma, como ha demostado este domingo, tiene historia e historias de sobra. Entre otras abundante confesiones (Jordi Évole agradeció a su invitada que fuera tan generosa, como preveía y ella misma deseaba) apareció el tormentoso momento en que Lolita estuvo con Paquirri, a finales de los 70. La entonces joven cantante llegó a hacer un paréntesis en su carrera profesional y se llegó a vivir meses en Cantora, la finca asidonense del diestro, cerca de su Zahara de los Atunes natal. El romance con Paquirri se truncó a raíz de la aparición de Isabel Pantoja. Como llegó a recordar este domingo en La Sexta, en un desaparecido hotel de El Puerto de Santa María, el Caballo Blanco (único cuatro estrellas que había entonces en el turístico entorno de la Bahía de Cádiz), coincidieron Paquirri, Lolita y su nuevo amor, Isabel Pantoja.

'Paquirri' y su primera mujer, Carmina Ordoñez, con su primogénito, Fran, recién nacido.

"Hasta la médula", volvió a recordar Lolita sobre su amor por el fallecido torero, que se casó con Pantoja en Sevilla en 1983, diez años después de sus primeras nupcias con Carmina, que era en 1973 una adolescente. La hija de Lola Flores admite que Rivera "seguía enamorado de Carmen" cuando estaba con ella. De aquel matrimonio nacieron sus dos hijos mayores, Fran y Cayetano, dos tesoros para él, y "tenía la esperanza de volver con ella", reflexiona más de 40 años después Lolita, con una experiencia que la marcó. Fue un romance breve y que tuvo unas consecuencias vitales extensas en el tiempo.

Carmina era una de sus grandes amigas así que fue díficl confesarle que ella salía con su ex, que estaba muy enamorado de Paquirri. La hija del diestro Antonio Ordóñez se tomó bien la noticia. Esta fue la reacción de la sevilla: "No me importa. Y ojalá algún día te cases con él, porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos". Fran y Cayetano era dos pilares para la ex pareja. Paquirri no rompió aquella amistad, más bien al contrario. La familia se había roto, pero Lolita podía ser un excelente apoyo para los dos pequeños.

Isabel Pantoja y Francisco Rivera 'Paquirri'. / Diez Minutos

Aunque no sería así. El torero le comunicaría meses después que salía con Isabel Pantoja. Lolita barruntó que entonces iba a tener que casarse con su nuevo. "Ya veremos", le desafío el torero ante su pronóstico. El diestro era "en technicolor", define en su evocación Lolita, así que entiende que Isabel Pantoja se enamorara de él. La hija de Lola Flores aguantó el revés en su corazón. Tras tantos años cree que al diestro no le gustó que no fuera virgen cuando la conoció, que había tenido demasiados novios. Isabel tenía aspecto más virginal y eso parece que fue lo que inclinó la balanza en la decisión del torero cuando tuvo que decidir entre sus dos famosos amores cuando arranca la década de los 80. Paquirri murió en septiembre de 1984, apenas año y medio después de casarse y con su hijo Kiko recién nacido