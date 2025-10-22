La inquina contra Nacho Abad: una mujer le raya el coche de manera premeditada

Nacho Abad ha sufrido un contratiempo en su vida personal que ha compartido en el programa En boca de todos. El periodista especializado en sucesos y crónica negra ha sido víctima de un acto vandálico que ha sido recogido por una cámara situada en el interior de su vehículo. Una mujer, tras reconocer al presentador de Cuatro en la calle, ha rayado el coche de Abad con una llave.

El propio Abad ha mostrado en directo las imágenes del ataque a su vehículo en el programa En boca de todos. El comunicador estaba hablando de la polarización política y el papel de los periodistas en esta nueva realidad cuando ha decidido enseñar a la audiencia los hechos vandálicos.

“Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce. Acto seguido, decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo, por un lado y luego por el otro”, ha descrito el periodista que considera que se trata de un acto deliberado de una persona a la que no conoce de nada.

La agresora no se conformó con dañar el vehículo con una llave, sino que además optó por inmortalizar el momento con fotografías a los daños causados y la matrícula. “Hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó tan impunemente”, ha detallado.

Abad ha denunciado los hechos y la Policía ya se ha encargado de identificar a la agresora. La autora fue detenida y está a la espera del juicio. “Yo voy a ir al juicio y voy a pedir la máxima pena, me parece muy preocupante”, ha señalado.

Para el periodista, el ataque supera lo estrictamente material y sienta un grave precedente en un ambiente de crispación política. “No es una cuestión de daños materiales, sino de respeto y convivencia”, ha lamentado.