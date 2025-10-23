El informador desde el Vaticano Antonio Pelayo, denunciado por una presunta agresión sexual

El periodista y sacerdote jesuita Antonio Pelayo, corresponsal desde el Vaticano desde hace más de 30 años para medios como Antena 3, se enfrenta a una denuncia por presunta agresión sexual. La Fiscalía de Roma, ha elevado cargos contra el popular informador o por un presunto intento de contacto íntimo no consentido con otro periodista, de 40 años, en los días de la la cobertura mediática tras la muerte del papa Francisco el pasado 16 de abril.

El caso ha sido desvelado por el rotativo itallaina Il Corriere della Sera y afecta de lleno a un periodista de trayectoria intachable en lo profesional y personal. Antonio Pelayo tiene 81 años, vallisoletano, y cuenta con un prestigio labrado durante décadas como buen conocedor de la Santa Sede y de todos los que tienen una labor en la cúpula de la Iglesia.

La denuncia interpuesta procede de un profesional de la información radicado en Italia. El contacto profesional de ambos había derivado en un vínculo de amistad que se vio rota cuando en una segunda visita a la residencia del demandado este intentó propasarse con tocamientos. En la primera visita en esas fechas todo había transcurrido con cordialidad. Esa actitud sin su consentimiento llevó al denunciante a presentar lo sucedido en una comisaría romana.

La policía ve indicios de delito de acoso, como ha ratificado la fiscalía. La víctima declara que se vio traumatizado por lo ocurrido mientras que el corresponsal insistió en volver a verse. Ante esos intentos de contactar con él decidió mudarse a otra ciudad.

El caso ha generado ya titulares aunque no hay una respuesta ni desde el entorno del denunciado ni de los medios para los que trabaja.