'Imprescindibles', un espacio histórico de historias regresa con un olvidado almeriense

El programa documental Imprescindibles regresa este domingo 5 de octubre en La 2.

El espacio arranca la temporada dedicada al dramaturgo almeriense Agustín Gómez Arcos. Agustín Gómez Arcos. Un hombre libre examina la historia contemporánea de España mediante la trayectoria de este escritor de renombre en Francia, que, pese a su fama, quedó en el anonimato por décadas en nuestro país.

Este domingo 5 de octubre, a las 21:30 en La 2 y RTVE Play. Imprescindibles inicia su nueva etapa con esta figura por reclamar aún más en un trabajo realizado por Laura Hojman y coproducido por RTVE. El filme se presentó en el Festival de Málaga y recientemente formó parte del Festival de San Sebastián, dentro de la sección Made in Spain..

Regresa así del ciclo de documentales biográficos en La 2, que nos irá revelando a personalidades clave de la cultura española actual.

Durante la década de los 70, Agustín Gómez Arcos alcanzó la cima de la literatura en Francia, al tiempo que en España su nombre seguía en la sombra. Originario de Enix, en Almería, brilló como autor teatral en el Madrid de los 50, pero la audacia y la independencia de sus creaciones le valieron múltiples censuras que lo obligaron a marchar al exilio.

En territorio francés, optó por el idioma galo para preservar el recuerdo de quienes sufrieron bajo la dictadura franquista, convirtiéndose en un referente tanto para el gran público como para los críticos. Su trayectoria, sus apariciones en público y sus posturas reflejaban el pensamiento de un individuo progresista que anticipó debates como la memoria histórica, el feminismo o la diversidad de género y orientación sexual.

Después de años en el ostracismo, en 2006 la editorial Cabaret Voltaire dio el paso de traducir y editar sus novelas por primera vez en España. En la actualidad, respaldado por una generación de lectores que lo ha descubierto, la rehabilitación de su legado emerge como uno de los retos aún por resolver en el panorama cultural nacional.

Este Imprescindibles incorpora la visión de figuras como Pedro Almodóvar, Alberto Conejero, Paco Bezerra, Pilar Borràs, Antonio Duque, Adoración Elvira, Marisa Paredes o Bob Pop,

Historia del exilio franquista