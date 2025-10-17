La gran estafa del mayor embaucador de Hollywood, Zach Horwitz, y sus 650 millones birlados

Prime Video ha incorporado este viernes la docuserie Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam, una producción de tres episodios que desentraña uno de los fraudes financieros más audaces de la historia de Hollywood. Dirigida por la nominada al Emmy Rebecca Chaiklin y producida por Library Films, Vice Studios y Article 19 Films, esta serie documental ofrece un retrato cercano y crudo del ascenso y caída de Zach Horwitz. Era un aspirante a actor procedente de Indiana que bajo el alias Zach Avery orquestó un esquema Ponzi de más de 650 millones de dólares durante ocho años en el mayor cogollo industrial del entretenimiento.

A través de entrevistas con su exesposa Mallory, quien lo conoció en la adolescencia y descubrió que su vida entera era una farsa, amigos universitarios y una de sus múltiples amantes, Hollywood Hustler revela la patología de un hombre obsesionado con la fama, cuya mediocridad actoral lo impulsó a fingir ser un magnate del cine para estafar a su círculo más cercano.

¿Cómo era la estafa, timo, de Zach Horwitz?

El timo de Horwitz, ejecutado a través de su empresa 1inMM Capital, fundada en 2013, consistió en convencer a cientos de inversores, incluidos colegas y amigos, de que financiaba la adquisición de derechos de distribución de películas de Hollywood para revenderlos a Netflix y HBO en Latinoamérica. Prometía retornos jugosos sin riesgos. Para avalar sus mentiras, fabricaba informes anuales fastusoso, correos electrónicos falsos de ejecutivos de las plataformas, contratos retocados y regalos de lujo por los logros.

Con los fondos, compró una mansión de 5,7 millones de dólares en Los Ángeles y financió su fallida carrera actoral en filmes menores como The Gateway (2021). El castillo de naipes se derrumbó en 2019 al incumplir pagos por más de 227 millones de dólares. Arrestado en abril de 2021, se declaró culpable en octubre de ese año y fue condenado en febrero de 2022 a 20 años de prisión federal, más una restitución de 230 millones de dólares.

Hasta 2024, un receptor judicial ha recuperado 15 millones para las víctimas, exponiendo cómo Horwitz, un soñador del Medio Oeste, se convirtió en el epítome del más puro engaño hollywoodense: un hustler, un estafador ágil, que vendió ilusiones hasta quebrarlas.