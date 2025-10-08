'Sin Gluten', cómo es esta serie que abre el apetito en la noche del miércoles

Diego Martín, el chef que ha de lidiar con alumnos complicados en su escuela de hostelería, la de 'Sin Gluten'

Sin Gluten llega pasada la cena, sobre las once de la noche de este miércoles, en La 1 tras La Revuelta, pero es un buen horario para la duración de los episodios para esta comedia con tintes de drama que protagoniza Diego Martín. Tras sus papeles en Velvet o en Supernormal y darse a conocer con Aquí no hay quien viva, el actor encabeza la ficción producida por Onza para RTVE y Prime Video junto a un veterano como Antonio Resines.

La redención a través de la cocina, formando a alumnos de personalidad compleja, es el eje de esta serie de ocho episodios en su primera temporada y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor (que formó parte del guion de La que se avecina durante varias temporadas), Javier Aguayo y Germán Aparicio.

Martín es aquí el chef Ricardo Díaz cuya estrella Michelin se desvanece tras un arrebato capturado en vídeo que le condena a su despido y su trayectoria idílica, en apariencia.

Forzado a regresar a su localidad natal, donde convive con su madre y su nueva pareja, acepta un puesto como instructor en su antigua escuela de cocina, ahora reconvertida en un centro para personas en riesgo de exclusión social.

Ricardo tendrá que abordar recetas no solo en la vitro sino también para llevar adelante la convivencia con sus alumnos. Fernando Tejero, Marta Fernández Muro y Richard Collins-Moore son otros intérpretes de esta comedia con jóvenes actores en el rol de esa academia que pone a prueba la paciencia y las ganas de trabajar.

Más allá de las recetas, Ricardo navega por lecciones de empatía y resistencia, enfrentando prejuicios clasistas y su propio ego endemoninado y fracturado en una trama que indaga en las segundas oportunidades como antídoto ante sentirse quemado en el trabajo.

Antonio Resines da vida a un mentor curtido que guía a Ricardo en su travesía por el desierto mientras Alicia Rubio, Adam Jezierski, Teresa Cuesta e Iñaki Ardanaz interpretan a Fred, Jacinto, Amina y Candela, sons esos alumnos que luchan por integrarse en un sistema que los margina, revelando cómo la diversidad laboral, desde inmigrantes hasta desempleados crónicos, se convierte en el eje de la cohesión grupal. Jóvenes actores como Tadeo Masó, Paula Muriana, Lucas Miramón o Daniel Triana son algunos de esos veinteañeros que acuden a la academia y que forjan un equipo improbable para los Súper Jueve’, eventos semanales de cocina comunitaria que sirven de catalizador para su maduración colectiva.

El humor satírico y la reflexión social se entrecruzan en Sin Gluten, en una parrilla necesitada de comedias. La 1 le da la oportunidad al género con un personaje que se reinventa en plena crisis, una historia con la que se van a identificar muchos espectadores.