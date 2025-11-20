Así está Gemma Cuervo a sus 91 años, reaparece por sorpresa en 'La Revuelta'

La actriz Gemma Cuervo, figura indiscutible del teatro y el cine, además de sus populares intervenciones televisivas, puede lucir más de siete decenios de trayectoria. Conocida especialmente por las nuevas generaciones por Aquí no hay quien viva y La que se avecina, la viuda de Fernando Guillén es patrimonio nacional por tantos montajes en escena y apariciones memorables en Estudio 1 y en películas como la cinta 'maldita' de Fernando Fernán Gómez, la excepcional La vida sigue.

Cuervo regresó este miércoles a un plató, a un teatro, tras tres años de retirada, con motivo de una sorpresa promovida por su hija, Cayetana Guillén Cuervo, que acudía de invitada a La Revuelta. Dio la sorprensa a David Broncano cuando apareció de la mano de su madre, impactando al presentador del espacio nocturno de La 1. La intérprete de 91 años apareció entre fuertes aplausos, con el público en pie al contemplarla en escena. Solo una parte del equipo sabía que al finalizar la entrevista de Cayetana aparecería de la mano de su madre. La actriz y presentadora acudía para hablar de su pódcast No te lo cayes (así, con y griega en juego de palabras con su nombre), un contenido sobre sexualidad en colaboración con una firma de productos eróticos.

La aparición de Gemma fue de un par de minutos solo, por su salud, pero con toda la emoción.

"Followers", saludó efusiva, en complicidad con su hija. “No puedo dejaros... os quiero”, agradeció Gemma entre las muestras de aprecio de los asistentes y del programa. Fue un inesperado y cariñoso homenaje a la artista que fue galardonada en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Desde entonces no había aparecido en público aunque su hija Cayetana ha compartido distintas fotografías para mostrar que su madre sigue en forma, con una salud delicada por su edad, pero con un entusiasmo de conexión con el público intacto tras décadas dedicadas a la escena.

"Gracias por hacerme sentir una vez más que tengo un lugar en vuestro corazón", ha sido el mensaje posterior de la veterana actriz tras la acogida en La Revuelta y compartido por el programa en las redes sociales.