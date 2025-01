La gaditana Lachispa se clasifica de manera destacada para la final del Benidorm Fest

Hartita de llorar es puro desgarro, compleja en lo vocal. Lo tenía difícil Lachispa para defenderlo en vivo, con su puesta en escena y en coreografía y la voz pendió entre algunos acordes. Pero en conjunto la chiclanera convenció y la joven intérprete flamenca estará en la final del sábado del Benidorm Fest 2025. "Voy a estar más tranquilita y focalizada", para esa actuación definitiva que le daría el pasaporte para Basilea, según señalaba pasada la medianoche ante los medios al conocerse su clasificació. La cantante ha reconocido que se ha venido arriba al verse arropada por los eurofans, aunque no ha sido precisamente la mejor noche de Benidorm. Ni en público ni en el nivel de las actuaciones. Lachispa estaba en las favoritas y finalmente no ha tenido problemas para clasificarse, aunque no la tenía todas consigo.

La gaditana ha sido respaldada por el voto del jurado y del televoto del público (por mensajes de pago y gratuitos), aunque los porcentajes no se han dado a conocer para reservar la emoción de cara a esa final. Probablemente en la cita del día 1 estarán los otros dos aspirantes andaluces de esta edición, el gaditano J Kbello y la sevillana Melody, que intervienen el jueves. De hecho ellos tres son los grandes favoritos para disputarse el micrófono de bronce al que también se suma Lucas Bun, revelación este martes con el baladón Escrito en el cielo y su puesta en escena intimista cósmica y de naturaleza.

Daniela Blasco en su actuación de 'Uh nana' / RTVE

Lachispa por su parte cuenta en su actuación con cuatro arcos de espejos que la enclaustran y después la rodean entre sus bailarinas. Reflejos de las inseguridades de esa ansiedad que relata en sus quejíos. "Hartita de llorar", le jaleaban sus compañeros y rivales al emocionarse.

En este martes también se ha clasificado una joven favorita, Daniela Blasco, que ha ido un poco a menos sobre las previsiones con su Uh nana aunque su escenografía es sorprendente. Daniela, que tiene 19 años, representa un pop desenfadado, fijándose en las grandes divas y de ahí que su edad sea un inconveniente. Puede ser una opción comercial, y 'convencional', para Eurovisión 2025. No está a la altura de un 'chanelazo', como lo que sucedió en 2022, pero es un rival a tener en cuenta.

Los espectadores de casa votaron por Sonia y Selena pero el porcentaje obtenido por el jurado fue menor, así que las Reinas, que coreó el público del pabellón de L'Illa, terminó su aventura en pleno esplendor. El dúo que ha regresado expresamente para enfrentarse a estar reto de acudir a Eurovisión ha terminado su andadura.

En línea con Daniela, con un pop efervescente, la madrileña Kuve se ha clasificado también para la semifinal llevando en volandas al público, arrancando la gala con su coreografía envolvente. Cayeron otras dos propuestas de pop urbano, Kingdom y el pegadizo Mala feminista de Chica Sobresalto. El canario David Afonso y su tono caribeño lo defendió con calidad, pero por estilo y calidad musical no fue suficiente para mover al voto desde casa.

Con fallos de sonido y con las presentadoras (Paula Vázquez, Ruth y Hernand) tomando el tono poco a poco, la gala comenzó demasiado tarde, al filo de la once,con permiso de Broncano, y de ahí que también se notara más frío el público en vivo respecto a las galas de otros años. Edurne, que aterrizó medio volando y con aglunos fallos vocales, y Ginebras, fueron las actuaciones a la espera del veredicto donde resaltó el nombre de Lachispa.